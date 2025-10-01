Café gratis en Oxxo: ¿A qué hora termina la promoción?

Si tú como muchos eres amante del café y necesitas una taza al día para despertar seguramente estas enterado de la promoción que Oxxo tiene este 1 de octubre, pero si no, no te preocupes, te contamos de qué trata.
Debido al 20 aniversario de Andatti, la marca de café que es vendida en tiendas Oxxo, se está regalando un café gratis. Casualmente esta fecha coincide con el Día del Café, por lo que es una doble razón para celebrar.
En La Razón te contamos lo que debes saber para aprovechar esta promoción y disfrutar de tu café.
¿A qué hora termina el café gratis en Oxxo?
Este 1 de octubre quienes acudan a su tienda Oxxo más cercana podrán recibir un café gratis, ya sea frío o caliente.
Para adquirir esta promoción debes acercarte a las cajas y solicitarla, debes tener en cuenta que solo se podrá adquirir un café por persona, y estará disponible para vasos participantes sin incluir refil de termos.
La bebida que se da es un café americano caliente de 360 ml o buen un café americano frío de 437 ml.
Esta promoción lleva activa desde las 07:00 horas y estará disponible hasta las 12:00 pm como límite o hasta agotar existencias.
Otras promociones de Andatti
Si ya no alcanzaste el regalo de un café gratis, no te preocupes, pues por su 20 aniversario, Andatti tiene diferentes promociones que están disponibles desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de este 2025.
- Lunes y martes: Dos tés Chai calientes medianos por $90 o bien dos tés Chai en las rocas medianos por $100
- Miércoles y jueves: Caramel Macchiato caliente o en las rocas mediano por solo $45
- Viernes, sábado y domingo: Dos lattes calientes en variedad de sabores medianos por $90 o bien dos lattes fríos medianos en variedad de sabores en $95
LMCT