Madre droga a su hijo y abusa de él en su despedida de soltero: ‘Quería ser la última mujer que tocara’

Una estremecedora historia se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días, luego de que un hombre revelara que su madre lo drogó y abusó sexualmente de él durante su despedida de soltero, una celebración que ella misma organizó.

De acuerdo con el relato compartido por la cuenta de TikTok “El diario de mamá” que se dedica a contar historias anónimas, el joven explicó que su madre le confesó que quería ser “la última mujer que tocara antes de casarse”.

De acuerdo con la historia, el hombre guardó silencio por un tiempo, temeroso de contarle a su prometida lo que sucedió, aunque ella notaba su cambio de comportamiento, sin embargo, un día antes de la boda, decidió confesarle la verdad pues él dijo sentirse profundamente culpable y emocionalmente devastado.

La despedida de soltero había sido organizada por la misma madre del novio, quien insistió en que la novia no asistiera, pues debía ser solo para él. La fiesta, inició con familiares y amigos, pero después de un tiempo tomó un giro inesperado cuando, de acuerdo con lo compartido por la cuenta de TikTok, la madre le ofreció una bebida con un color diferente, asegurando que era para tranquilizarlo y relajarlo.

“Dice que después de eso, él se acuerda de lo que hizo, porque eran sus deseos, pero que él no veía quién estaba al frente de él; que cuando él se tomó eso, la mamá empezó a despedir a todo el mundo, que la fiesta se había acabado”, cuenta.

El novio, al darse cuenta de lo ocurrido se disculpó con su madre, ante lo que ella contesto que no había problema ‘que quería ser la última mujer que tocara’.

El novio comenzó a evitar a su prometida, dejó de responderle. La mujer relató que siempre notó una relación inusualmente sobreprotectora entre su suegra y su pareja.

“Desde el día que él me propuso matrimonio, ella le dijo que yo algo le estaba haciendo, porque no era normal que quisiera casarse tan rápido”, comentó la novia.

Aún después de lo sucedido, la novia aceptó continuar con la boda y ayudar a su pareja a salir de todo lo malo. Los primeros meses transcurrieron con aparente normalidad, hasta que el hombre tuvo que ser internado para tratar las secuelas emocionales y el alcoholismo que desarrolló tras el trauma.

Poco tiempo después, el hombre sin poder superar la situación regresó a vivir con su madre, pero falleció al poco tiempo. La mujer relató que su suegra le prohibió despedirse de él y no le permitió asistir al funeral.

En los comentarios de la publicación se desató un sin fin de críticas, en donde algunos se preguntan si este tipo de abusos llevaban ocurriendo desde que el hombre era más joven, además muchos otros explican la importancia de entender que el abuso puede venir de cualquier lugar.

