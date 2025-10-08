¿Quién es Darling Ortiz, la exfiscal que aparece en video viral filtrado?

Darling Ortiz }es una ex fiscal que se volvió viral en redes sociales por su impactante video íntimo, el cual está causando revuelo en Internet.

En el video que se difundió en redes sociales, la joven funcionaria aparece con su uniforme de policía y se está grabando ella a manera de selfie, sin embargo, el clip tiene un giro inesperado cuando la mujer se graba en la zona del pecho y se baja la blusa exponiendo sus seno.

Darling Ortiz y su video viral ı Foto: Especial / Edición La Razón

En la grabación, la mujer se acaricia el pecho y luego vuelve a la cámara frontal para Mostar su rostro con su larga cabellera rubia.

El clip ha causado revuelo en redes sociales, porque la joven está siendo investigada, incluso ya tiene una orden de aprehensión, ya que era una servidora pública.

¿Quién es Darling Ortiz?

Darling Ortiz era la fiscal sexta del estado de Lara, en Venezuela. Era una mujer que se dedicaba al servicio público, pero en los últimos días ha estado en polémica por la filtración de su video íntimo.

Actualmente, la joven está con una orden de aprehensión, ya que fue denunciada y es buscada por las autoridades por los delitos de corrupción, ultraje al pudor público e incitación al público.

Además, Darling Ortiz estaba trabajando en un equipo de puras mujeres en la fiscalía, lo que ha desatado opiniones encontradas pues algunos usuarios celebraron que ella fuera destituida y que esté siendo buscada por las autoridades.

Mientras que otros aseguran que el que debería de ser castigado es el hombre o la persona que filtró el video de la exfiscal y por el cual se hizo el escándalo en redes sociales.

¿Cuál es el Instagram de Darling Ortiz?

Si bien el video está dividiendo las opiniones, también está causando reacciones en las que los usuarios quedaron impactados con la gran belleza de la exfuncionaria y están buscando sus redes sociales.

Sin embargo, por el momento no ha registro de que haya redes sociales oficiales de Darling Ortiz, solo se conoce el video filtrado y una imagen que un usuario en TikTok recuperó sobre la mujer en compañía de otras mujeres con las que trabajaba.