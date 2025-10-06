Este es el VIDEO viral filtrado de Darling Ortiz que causa revuelo en redes

Un nuevo video viral está causando furor en redes sociales y se trata de uno en el que aparece la exfiscal Darling Ortiz, quien es originaria de Venezuela, su clip íntimo que circula en todas las redes incluso hasta en Telegram.

La joven abogada está envuelta en el escándalo, luego de que en redes circula un video íntimo en el que la venezolana muestra sus zonas íntimas en una grabación y hace poses sensuales.

El video de Darling Ortiz

Se trata de un video en el que Darling Ortiz aparece vestida con un uniforme de policía, en color azul marino. La joven luce su figura escultural en esta grabación.

Sin embargo, en un momento del video, Darling Ortiz se baja toda la blusa del uniforme y muestra el pecho sin censura y hasta se lo toca frente a la cámara.

Posteriormente, la joven voltea la cámara para mostrar su rostro pues lleva su cabellera rubia amarrada con una cola de caballo y un maquillaje de impacto para dejar boquiabiertos a todos los usuarios de Internet.

De acuerdo con la información en redes sociales a la exfiscal se le impuso una orden de aprehensión por corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

La orden para detenerla fue anunciada por el actual fiscal General, Tarek William Saab. Además también será imputado Jairo González, exfiscal auxiliar sexto de Lara, por presunta complicidad en corrupción propia, junto a Darling Ortiz.

Darling Ortiz y su supuesto cómplice ı Foto: Especial

¿Dónde ver el video filtrado de Darling Ortiz?

El video viral de Darling Ortiz se puede ver en la red social de X solo hay que escribir en el buscador Darling Ortiz y aparece inmediatamente el clip en el que la joven aparece mostrando sus pechos.

Además también aparece la cara del hombre que supuestamente sería el cómplice de la exfilcal y por quién también hay una orden de aprehensión en su contra.

Darling Ortiz y su video viral en redes ı Foto: Especial

Este caso se suma a la filtración de videos de políticos, por ejemplo, recientemente circuló en redes el clip del diputado Bray Vargas, quien fue captado en una habitación de hotel con otro hombre, este clip ha generado un escándalo en su país que es República Dominicana.