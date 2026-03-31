¿Cuándo se entregan los huevos de Pascua? Fecha exacta para este 2026

La temporada de Semana Santa este 2026 trae consigo una de las fechas con tradiciones más populares y esperadas, la entrega y búsqueda de los huevos de Pascua.

Aunque se trata de una festividad con profundas raíces religiosas que conmemora la resurrección de Jesucristo, el intercambio de estos regalos se ha vuelto una actividad entretenida que fomenta la convivencia.

La fecha de la Pascua es variable y depende del ciclo lunar, quienes tengan planeado participar en esta tradición, necesitan conocer el calendario litúrgico para este año.

La Pascua tiene raíces religiosas ligadas al domingo de Resurrección ı Foto: Especial

¿Cómo se esconden los huevos de Pascua?

La dinámica principal de esta festividad consiste en esconder huevos, ya sean de chocolate o cascarones pintados y rellenos de confeti, en distintos puntos de un jardín o del interior de una casa.

Los participantes deben iniciar una búsqueda para recolectarlos en canastas. Esta actividad suele ir acompañada de decoraciones previas en el lugar y los huevos, para posteriormente continuar como una reunión familiar.

¿Cuándo se entregan los huevos de Pascua en 2026?

Para este año, la entrega de los huevos de Pascua debe realizarse el próximo domingo 5 de abril, día que corresponde al Domingo de Resurrección.

De acuerdo con la tradición, el momento ideal para llevar a cabo la búsqueda y el intercambio es durante las primeras horas de la mañana.

Realizarlo temprano hace que la actividad sea el evento inicial del día, permitiendo que el resto de la jornada se dedique a los servicios religiosos correspondientes.

Las autoridades eclesiásticas sugieren que este horario mantiene vivo el simbolismo del amanecer de la nueva vida que representa la fecha.

¿Por qué se celebra ese día?

Que esta celebración sea el día domingo tiene una razón histórica y religiosa, ya que representa el fin del periodo de duelo de la Semana Santa y el inicio de un tiempo de festejo.

Al igual que la carne, el consumo de huevos estaba prohibido por la Iglesia durante la Cuaresma, por lo que los fieles los guardaban cocidos y los decoraban para regalarlos el domingo cuando se terminaba la abstinencia.

Aunque actualmente se ha tomado más como una actividad recreativa, en esencia sigue teniendo el mismo significado con el que se cierra la Semana Santa.