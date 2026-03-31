Semana Santa 2026: bancos suspenderán atención presencial estos días

Esto se sabe sobre los horarios bancarios de Semana Santa

Este 2 y 3 de abril, correspondiente al periodo vacacional de jueves y viernes santo, las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público, por lo que no brindarán atención presencial, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sin embargo, aquellos bancos que ofrezcan sus servicios en almacenes comerciales y supermercados continuarán laborando en sus horarios cotidianos, incluso al tratarse de días feriados.

Aunque las sucursales de los bancos no prestarán servicios, la ABM puntualizó que los más de 66 mil cajeros automáticos y 60 corresponsales bancarios continuarán operando con normalidad, igual que la banca digital y telefónica, que brinda atención las 24 horas de todos los días del año.

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En caso de que la fecha límite de pago o día de vencimiento para alguna transacción bancaria coincida con estos días inhábiles, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicio Financieros dictamina que tal movimiento financiero podrá realizarse el día hábil inmediato siguiente.

Fachada de una sucursal del banco Santander. ı Foto: Cuartoscuro

Días inhábiles bancarios del 2026

La suspensión de operaciones presenciales durante Semana Santa no es una decisión extraordinaria, sino que forma parte del calendario oficial de días inhábiles para las entidades financieras en México. La propia Asociación de Bancos de México publicó para 2026 que el 2 y 3 de abril se consideran días en los que las instituciones sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben cerrar sus puertas y suspender operaciones al público.

Esto significa que, aunque muchas personas asocian la pausa bancaria únicamente con las celebraciones religiosas o con el periodo vacacional, en realidad se trata de una disposición reconocida dentro del calendario oficial del sistema financiero.

Calendario en imagen ilustrativa ı Foto: Adobe Stock

Operaciones que sí podrán hacerse

A pesar del cierre de sucursales, los usuarios sí podrán continuar con varias operaciones cotidianas a través de canales alternos. Entre ellas se encuentran retiros de efectivo en cajeros automáticos, pagos con tarjeta, transferencias desde aplicaciones móviles, consultas de saldo, pagos de servicios y operaciones mediante banca telefónica, dependiendo del banco. La ABM mantiene que la infraestructura digital y remota seguirá disponible durante los días inhábiles.

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LMCT