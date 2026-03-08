Semana Santa: ¿Cuándo es Domingo de Pascua 2026?

La Semana Santa es considerada como el periodo litúrgico más importante en la religión Católica, y uno de los días más importantes de esta semana en la que se contemplan los últimos días de vida de Jesucristo.

El Domingo de Pascua es el día en el que se conmemora la resurrección de Jesús después de haber sido crucificado, por lo que es uno de los días más importantes dentro de la Semana Santa y de la religión Católica.

Este 2026 la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, y culmina el domingo 5 de abril con el Domingo de Pascua, que también es conocido como el Domingo de Resurrección.

Domingo de Pascua ı Foto: Especial

¿Qué es el Domingo de Pascua?

De acuerdo con el Vaticano, Jesucristo descendió a los infierno y resucitó de entre los muertos tres días después, por lo que la resurrección es considerada como la “verdad culminante de nuestra fe en Cristo.”

El misterio de la resurrección de Cristo se encuentra plasmado en el Nuevo Testamento, pues San Pablo escribió en el año 56 que “Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras.”

Asimismo, se establece que el haber encontrado el lugar en el que fue sepulcrado Crsito vacío fue el primerpaso para el reconocimiento de su resurrección, pues “la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana.”

María Magdalena y las “santas mujeres” iban a embalsamar el cuerpo de Cristo, mismo que había sido enterrado el que ahora es considerado el Viernes Santo, por lo que estas fueron las primeras en presenciar que su cuerpo no se encotraba en este lugar.

Domingo de Pascua ı Foto: Especial

“Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la Resurrección de Cristo para los propios Apóstoles (cf. Lc 24, 9-10). Jesús se apareció en seguida a ellos, primero a Pedro, después a los Doce (cf. 1 Co 15, 5). Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32), ve por tanto al Resucitado antes que los demás.”

En el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es un día de conmemoración, por lo que se llevan a cabo misas en las Iglesias Católicas, e incluso algunas familias acostumbran a reunirse para comer.

En algunos países los niños acostumbran a buscar huevos de pascua, y estos simbolizan una nueva vida y la fertilidad, y esta tradición incluso mezcla la religión con costumbres antes del cristianismo, pues con los huevos decorados se celebraba el inicio de la primavera.

Huevos de Pascua ı Foto: Especial

