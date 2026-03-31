Calendario lunar: ¿Cuándo es la Luna llena de abril 2026?

El calendario lunar se basa en el ciclo de la luna de cada mes, y en este se toma en cuenta cada una de las fases que tiene la Luna durante los 29.5 días que tiene su lunación.

Este ciclo de la Luna es producido por el movimiento que existe entre el Sol, la Luna y la Tierra, por lo que la lunación de este satélite tiene una duración de 29,5 días por el recorrido que realiza alrededor del planeta.

Algunas culturas utilizan los ciclos de la Luna para calcular o marcar ciertos acontecimientos que ocurren durante el mes, como las mareas, las estaciones, el ciclo sexual e incluso algunos rituales.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

Calendario lunar abril 2026

La Luna tiene ocho fases durante su lunación, por lo que estas se repiten durante el ciclo lunar, que tiene una duración aproximada de 29.5 días.

Las fases de la luna en abril serán las siguientes:

Luna llena: 1 de abril, se verá la llamada 1 de abril, se verá la llamada Luna Rosa

Cuarto menguante: 9 de abril

Luna nueva : 17 de abril

Cuarto creciente: 23 de abril

Permanecerá en su etapa de Gibosa menguante del 3 al 9 de abril, estará en Luna menguante del 11 al 16 de abril, en Luna creciente del 18 al 23 de abril, y en Gibosa creciente del 25 al 30 de abril.

Calendario lunar abril 2026 ı Foto: Calendario 365

El ciclo lunar comienza con la Luna nueva, y de acuerdo con la NASA, durante esta etapa la Luna se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol, por lo que su cara iluminada se encuentra de espaldas a la Tierra e incluso puede ser vista en el día.

La Luna creciente es la fase en la que se ve solamente una franja delgana de la Luna iluminada, debido a que esta se encuentra más alejada de la Tierra.

La Luna llena es una de las etapas que más disfrutan las personas, pues durante esta la Luna se encuentra más cerca de la Tierra y se puede ver totalmente iluminada en el cielo nocturno.

La Luna menguante es la etapa antes de que la cara brillante de la Luna no sea visible en la Tierra, por lo que durante esta también es visible solamente una curva delgada iluminada.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

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