WhatsApp Liquid Glass: ¿Cómo activarlo y qué dispositivos lo tendrán?

WhatsApp sorprendió a sus usuarios al integrar el nuevo diseño Liquid Glass en su aplicación para dispositivos de iPhone. Esta decisión surge tras el lanzamiento de iOS 26 por parte de Apple el mes pasado, una actualización que introdujo una interfaz renovada con efectos visuales translúcidos y animaciones más fluidas en distintas secciones del sistema.

Según información compartida por WABetaInfo, la función ya está llegando a la versión estable de WhatsApp, específicamente a través de la actualización 25.28.75 para iOS.

El mismo informe aclara que esta nueva apariencia se habilita de forma gradual y limitada, comenzando con un grupo reducido de usuarios seleccionados. Conoce aquí de qué se trata esta interfaz y qué dispositivos lo tendrán.

¿Qué es Liquid Glass en WhatsApp?

Liquid Glass es el nuevo lenguaje visual que Apple introdujo en iOS 26, basado en efectos de transparencia, capas translúcidas, brillo sutil y profundidad. La red social WhatsApp está adaptándose a esa estética para que su interfaz en iPhone luzca más fluida, moderna y coherente con dicho sistema operativo.

Entre los cambios más significativos que trae el Liquid Glass están:

La barra inferior de pestañas adquiere un estilo translúcido, con bordes redondeados y efecto flotante.

Menús, ventanas emergentes y botones que muestran desenfoques, sombras ligeras y un tratamiento visual más suave.

El teclado dentro de la app también podría recibir un acabado traslúcido.

Es importante que sepas que la funcionalidad de WhatsApp no se altera, sólo cambiará su apariencia, por lo que podrás continuar usando la aplicación para mensajería, compartir historias, fotos, etc.

𝙴𝙽𝙰𝙼𝙾𝚁𝙰𝙳𝙰 😍



Liquid Glass ya en WhatsApp

con la versión oficial y el nuevo teclado 🙌🏼#WhatsApp pic.twitter.com/WRTRECivdE — 𝐏𝐢𝐚𝐚 ☪︎ (@piaa_antinori) October 8, 2025

¿Cómo activar Liquid Glass en WhatsApp?

En realidad, no existe un interruptor manual para activar WhatsApp Liquid Glass ni una opción en los ajustes de la aplicación. La activación depende de varios factores, entre ellos:

Tener iOS 26 instalado en el iPhone (es requisito para que el sistema soporte las nuevas APIs visuales). Tener WhatsApp actualizado en la versión donde ya se inició la incorporación del estilo Liquid Glass (por ejemplo, la versión 25.28.75) Esperar la activación del servidor: Aunque cumplas los requisitos anteriores, la interfaz con Liquid Glass solo se activa en ciertos usuarios seleccionados, de forma progresiva. Algunas recomendaciones prácticas: Cierra la app completamente (“forcer app kill”) después de actualizarla, reinicia el teléfono, asegúrate de que no haya versiones antiguas que bloqueen la interfaz.

¿Qué dispositivos tendrán Liquid Glass?

Hasta el momento, no hay un anuncio oficial de Meta, empresa a la que pertenece WhatsApp, sobre los dispositivos que tendrán esta interfaz. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios han compartido la actualización y tienen los siguientes teléfonos: