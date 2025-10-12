¿Quién ganó Mr. Olympia 2025? Estos son los resultados de la competencia de fisicoculturismo

Se celebró al edición número 61 del Mr Olympia, el certamen deportivo más importante a nivel mundial, organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB).

En los últimos años, el culturismo ha destacado entre las disciplinas más llamativas, sobre todo entre usuarios de redes sociales que siguen contenido fitness y se maravillan al ver los mejores cuerpos de la profesión.

¿Quién ganó Mr Olympia 2025?

Después de una competencia final reñida, fue el americano Derek Lunsford quien se proclamó con el título del evento, arrebatando el trono a Samson Dauda, que fue el ganador en 2024. Se trata de la segunda ocasión en la que Derek es victorioso en al sección Open, la más importante del evento.

Derel fue campeón en la categoría 212 en 2021 y en Open en 2023 antes de su victoria este año. Tiene 32 años de edad y desde su infancia mostró interés por los deportes, destacando la lucha y el fútbol.

En 2015, Derek Lunsford hizo su debut amateur en culturismo en el Campeonato NPC de Indianápolis, donde compitió en la categoría de peso wélter y salió vencedor. Continuó consolidándose como culturista amateur ganando los Campeonatos Nacionales Junior NPC de 2015 y 2016.

Obtuvo su tarjeta de profesional en 2017 en el Campeonato de Estados Unidos NPC, lo que marcó su paso al culturismo profesional. Su primera participación en Mr Olympia fue en 2017.

El brasileño Ramon Dino también hizo historia, al coronarse en la categoría Classic Physique, después de varios años de estar a punto de alcanzar la victoria, pero siendo vencido en varias ocasiones por Chris Bumstead, alias C-Bum.

También destacó en la sección femenil, la victoria de Andrea Shaw de 41 años de edad, que ha obtenido seis campeonatos de la competencia de culturismo.

Ellos son los ganadores por categoría