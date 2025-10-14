Presunta estudiante que emborrachó a perro se defiende: ‘Le di menos de la mitad de la cerveza’

Por medio de un comentario de publicación en la red social Facebook, la joven señalada tras publicar un video en el que se puede observar cómo esta obliga a un perro a beber una bebida alcohólica se defiende.

Luego de recibir fuertes críticas por su video, la presunta estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) intenta defenderse llamando “gentecita metiche” a los usuarios que reprueban este acto.

“Si no saben cómo están las cosas por qué no se callan y se ponen a hacer cosas de provecho”, escribe la joven, quien aclara que el perro al que obligó a ingerir una bebida alcohólica es de su pertenencia, pues ella lo rescató de la calle cuando era un cachorro.

Reconociendo que obligar al perro a ingerir alcohol “está mal”, se defiende apuntando que la botella de cerveza que vertió dentro del hocico del perro contenía “menos de la mitad y obvio no se la tomó”.

Señalando los comentarios que recibió de manera anónima, la joven arremete incluso con quien realizó la publicación del video, pues pide que den su nombre y la confronten en persona.

“Si tan mal te caigo por qué no me dices y lo hablamos en persona no busques cualquier excusa para joderme la vida” concluye el comentario de la joven que, de acuerdo a lo que se puede observar en el video, entre risas realizó esta maniobra con dos botellas de bebida alcohólica distintas.

Presunta estudiante que emborrachó a perro se defiende en redes sociales ı Foto: Redes Sociales

Joven con el mismo nombre de usuario aclara que ella no es la del video

Una joven pide por medio de redes sociales que no le envíen mensajes insultándola, pues hay una confusión debido a que comparte el mismo nombre de usuario con la presunta estudiante que aparece en el video.

Por medio de una publicación, en la que señala que, aunque no pensó que fuera necesario, pide a sus amigos que le ayuden a compartir la publicación en la que aclara que ella no es la que aparece en el video, y en esta misma comparte el perfil que corresponde a la persona que aparece en dicho video.

“Me andan mande y mande msjs de odio, comentarios y esas cosas. NO SOY YO, como que agarraron el primer perfil que les salió.” se lee en la publicación

Actualmente las redes sociales de la presunta responsable ya no se encuentran disponibles.

Joven pide que no la confundan con la presunta responsable ı Foto: Redes Sociales

Presidente Municipal de Madera condena enérgicamente el maltrato animal

Arnoldo Jáquez Pérez, presidente Municipal de Madera, Chihuahua, condenó enérgicamente los actos de maltrato o crueldad que se cometan en contra de los animales.

Puntualizó que el dar alcohol a cualquier especie es considerado como maltrato animal, lo que incluso puede constituir un delito debido a que este puede repercutir de manera negativa en la salud de estos.

Asimismo, precisó que el gobierno municipal colaborará con las autoridades correspondientes para que se puedan realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.