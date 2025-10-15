Alertan por casos de ‘acoso’ en Costco de Veracruz: así operan

Un nuevo caso de acoso se ha vuelto viral en redes sociales luego de que una compradora alertara en redes sobre dos hombres extraños en una tienda Costo de Veracruz.

Una mujer contó a través de un video en redes sociales, como fue abordada por dos hombres al interior de una tienda Costco. La mujer explica que ya había escuchado sobre esta clase de ‘modus operandi’ que se tiene justo en esa tienda, en el que un hombre se acerca a hablar e intenta entregarte un papel con su número.

“Cuenta que ya van dos veces que en Costco se le acerca un tipo, bueno dos diferentes, pero le dicen exactamente lo mismo: ‘te me hiciste muy hermosa, no quiero perder la oportunidad de conocerte’”, explica la mujer.

En el video se relata que en ese momento recordó lo que había escuchado anteriormente, por lo que cuando un hombre se le acercó a decir justamente lo mismo no recibió el papel.

#Video | 📱Una mujer en Veracruz denunció, en sus redes sociales, a un hombre que se acerca a mujeres en un Costco con un "papelito" y un número de teléfono desconocido. Relata que es un hecho que se ha dado en varias ocasiones del que ahora fue víctima. 📵

Acudió de inmediato con el personal del local para alertar sobre la situación, ante lo que monitorearon a estos dos hombres en espera de que se acercaran a otra mujer.

“Me dijeron que avisaron a la policía, yo espero que sí, pero esto lo cuento nada más para que tengan cuidado”, declaró.

En redes sociales la historia dividió opiniones entre quienes consideran el acto de los hombres como un ‘halago’ y entre quienes consideran que es preocupante.

Inclusive algunas personas afirman ya haber escuchado esta misma historia de diferentes mujeres que acuden a esas sucursales, por lo que cuestionan las verdaderas intenciones de este tipo de personas, y piden alertar al personal de la tienda para poder tomar acciones.

