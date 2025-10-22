Alerta por condones falsificados que ponen en riesgo la salud

Cofepris emite alerta por falsos condones y lubricantes Sico que se venden en Internet

La venta de condones falsificados en Colombia ha encendido las alarmas sanitarias recientemente, debido al riesgo que representan para la salud sexual de quienes los utilizan.

Autoridades sanitarias han reportado que estos productos, además de no garantizar la protección frente a embarazos no deseados, pueden favorecer la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, y generar reacciones adversas en la piel y mucosas por materiales no certificados.

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre la circulación de preservativos falsificados de la marca Today, específicamente la línea Mutual Sensation.

Estos productos no han pasado por los controles de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia que exige la ley, por lo que su uso representa un peligro directo para la salud.

Entre los riesgos asociados se encuentran:

Embarazos no deseados.

Transmisión de ITS, incluido el VIH.

Reacciones alérgicas o irritaciones por materiales no certificados.

¿Cómo identificar un condón falsificado?

Las autoridades han detallado algunas características para diferenciar los condones falsos de los originales:

Condones falsificados:

Errores ortográficos en el empaque.

Variaciones de color y calidad de impresión.

Textos desalineados o incompletos.

Dos números de lote o fechas de vencimiento distintas.

Número de registro sanitario que no coincide con el producto original.

Condones originales:

Diseño uniforme y colores nítidos.

Instrucciones de uso claras y completas.

Un único número de lote visible y fecha de vencimiento correcta.

Advertencias sanitarias completas.

Recomendaciones para los consumidores

Para proteger la salud y evitar riesgos, los especialistas recomiendan:

Revisar cuidadosamente el empaque antes de adquirir un condón.

Verificar el número de registro sanitario en la página oficial de Invima.

Comprar únicamente en canales autorizados.

Denunciar cualquier sospecha de comercialización ilegal.

Suspender el uso de un condón sospechoso y consultar a un profesional de la salud.

Esta situación evidencia la necesidad de extremar precauciones al comprar productos de higiene y protección sexual, verificando siempre su procedencia y autenticidad.

Además, resalta la importancia de la educación sobre el uso correcto de los preservativos y de fomentar la compra en canales autorizados para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

