La celebración de San Judas Tadeo se realiza cada 28 de octubre, y este santo que es adorado por miles de feligreses es conocido como el santo de los casos imposibles y de las causas perdidas.

Sin embargo, San Judas Tadeo fue un santo olvidado por los creyentes, debido a que tiene el mismo nombre de Judas Iscariote, quien, conforme a los relatos religiosos, fue el que traicionó a Jesús.

A pesar de esto, los milagros que se adjudicaron a este santo lograron que se convirtiera en una de las figuras más reconocidas en el catolicismo, y a quien se le pide ayuda para distintas causas mediante rezos y devoción.

¿Por qué San Judas Tadeo es el santo de los casos imposibles y las causas perdidas?

De acuerdo con lo establecido en la religión católica, San Judas Tadeo es conocido como santo patrono de los casos imposibles o de las causas perdidas, debido a que Jesús dijo que, en caso de requerir ayuda con un tema complejo o difícil, los fieles debían acercarse a San Judas Tadeo.

San Judas Tadeo es el encargado de interceder por las personas que tengan casos que consideren imposibles o causas difíciles, por lo que los fieles que le han pedido que aboguen por ellos cuentan sus experiencias positivas y esto hace que más fieles crean en este santo.

Para varios de los feligreses este santo también es símbolo de esperanza y fortaleza, ya que les ayuda a llevar sus peticiones ante Dios, para que este pueda ayudarles con sus situaciones o problemas más difíciles.

Ente las peticiones de los creyentes se encuentran curas para enfermedades difíciles, situaciones laborales, problemas personales o familiares, e incluso problemas con las adicciones.

¿Cuál es la historia verdadera de San Judas Tadeo? ı Foto: Especial

San Judas Tadeo y sus devotos en Ciudad de México

Miles de fieles de la Ciudad de México acuden el 28 de octubre a la iglesia de San Hipólito, que se encuentra ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que esta es conocida como el lugar principal para que los creyentes le rindan culto y puedan agradecerle por los milagros que fueron concedidos.

Asimismo, en la colonia Capultitlán, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, que se ubica el templo de San Judas Tadeo, el cual es un santuario que conserva que una pequeña parte de uno de los huesos de San Judas Tadeo, que la única reliquia que existe del santo y también es una reliquia certificada por el Vaticano.