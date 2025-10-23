Este es el VIDEO completo de la mujer que golpea a mesera por supuesto mensaje

En redes sociales circula un video en el cual se puede observar el momento exacto en el que una mujer golpea a otra dentro de un restaurante, esto luego de mostrarle la pantalla de un celular.

De acuerdo con la información que se conoce, cuando ocurrió este hecho ambas mujeres se encontraban en un restaurante llamado Ke Pizza ubicado en ciudad Valledupar, Colombia.

La mujer que comenzó la agresión física era una clienta del lugar, mientras que la otra era una mesera, pues esta portaba un mandil y estaba sosteniendo lo que parece una terminal bancaria.

Por lo que se puede ver en el video, la clienta del restaurante le muestra la pantalla de un celular a la mesera mientras le pregunta si ella es la chica de la limonada, y posteriormente le jala el cabello.

Ante esto, la mesera responde la agresión, por lo que ambas terminaron tiradas en el piso de la entrada del restaurante continuando la pelea física, y por lo que se puede observar otra mujer que se encontraba en la misma mesa se levanta para intentar separarlas.

¿Por qué golpearon a la mesera de la limonada?

Presuntamente la mesera habría obtenido el número de teléfono de quien fuera pareja de la mujer que era clienta por medio del recibo de compra, y posteriormente le habría enviado un mensaje.

Presuntamente la clienta le enseñó a la mesera el mensaje que esta habría enviado a su novio antes de comenzar a agredirla físicamente.

Luego de que este video se hiciera viral, el dueño de la pizzeria en la que ocurrieron los hechos salió a aclarar todos los rumores que comenzaron a surgir “por falta de contexto”.

En dicho video el hombre dice que él no está amenazando a ninguna persona para que borren el video de la clienta golpeando a quien ahora en redes sociales llaman “la mesera de la limonada”, pues él respeta la libertad que tienen las personas para subir a sus redes sociales lo que quieran.

VIDEO completo de la mujer que golpea a mesera de Ke Pizza ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, el dueño aclara que por medio de una captura de un recibo de compra es imposible que alguien pueda tener el número de teléfono de algún cliente.

También informa que en su pizzeria utilizan un código qr o terminal bancaria para poder realizar los cobros, por lo que no proporcionan los números de teléfono de las meseras a ningún cliente.

Precisó que al salir a aclarar las especulaciones que han surgido no tiene la intención de defender ni a la mesera ni a la clienta, pues su única intención era aclarar que los datos personales de sus clientes no se comprometen en ningún momento.