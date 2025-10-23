¿Hay dos lunas en el cielo? Esto se sabe del asteroide PN7

La Tierra siempre está acompañada por la Luna, que es un satélite natural luminoso que se encuentra al lado del planeta mientras este orbita alrededor del Sol, pero recientemente se han podido observar dos lunas.

Aunque parezca poco probable, esta luna realmente es algo conocido como cuasiluna, y no ha sido la primera en acompañar a la Tierra en su trayectoria.

De acuerdo con lo que se conoce, la primera vez que se pudo observar esta cuasiluna durante el 2025 fue el 2 de agosto, y se sabe que se trata de un asteroide que actualmente es conocido como PN7.

¿Qué es el asteroide PN7?

El asteroide PN7 es un cuerpo rocoso de tipo Apolo, y recibe esta clasificación porque es un asteroide cercano a la Tierra, y aunque algunos son considerados potencialmente peligrosos, actualmente el asteroide PN7 no ha presentado un peligro para el planeta.

Este asteroide tipo Apolo fue detectado únicamente por su brillo en el observatorio de Kaleakala, Hawái, por el telescopio Pan-STARRS 1, sin embargo este ya había sido visto en 2014, de acuerdo con el sondeo de este telescopio hawaiano.

Tras las observaciones que se han realizado a este asteroide, se ha concluido que este asteroide orbita 1:1 con la Tierra, esto quiere decir que ambos se encuentran orbitando al sol al mismo tiempo.

Asteroide y planeta Tierra ı Foto: Especial

¿Por qué el asteroide PN7 es una cuasiluna?

El asteroide PN7 se encuentra acompañando a la Tierra en su órbita alrededor del sol, y debido a la distancia que este tiene con el planeta, puede parecer que hay dos lunas, por lo que es denominado cuasiluna.

Estos asteroides reciben el nombre de cuasiluna debido a que no están unidos gravitacionalmente a la Tierra como la Luna, sino que solamente son objetos que siguen la trayectoria que tiene la Tierra con el sol por coincidencia.

Puesto que este asteroide se encuentra orbitando alrededor del Sol 1:1 con la Tierra, esto hace que en algunos momentos parezca que el planeta se encuentra acompañado de dos lunas.

¿A qué distancia de la Tierra se encuentra el asteroide PN7?

De acuerdo con la información que se conoce, actualmente el asteroide PN7 se encuentra a una distancia de 4 millones de kilómetros aproximadamente de la Tierra, mientras que el punto más lejano de este alcanza los 17 millones de kilómetros.

Respecto a la distancia mínima entre el asteroide PN7 y la Tierra, se ha registrado a 299.337 kilómetros aproximadamente, y parece una segunda luna ya que la Luna en promedio se encuentra a 384.400 kilómetros de distancia.