Estas son algunas oraciones a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados

El 28 de octubre es conocido como el día de San Judas Tadeo, y durante este día miles de creyentes acuden a misas y realizan fiestas en honor a este santo.
San Judas Tadeo también es conocido como el santo de las causas perdidas, y debido a esto muchos creyentes le piden milagros para encontrar trabajo, dejar las adicciones, curar enfermedades e incluso temas familiares difíciles.
Los feligreces buscan consuelo en San Judas Tadeo por medio de las oraciones, las cuales realizan para pedir algún tipo de intercesión ante las situaciones que consideran difíciles o desesperadas.
¿Qué oración se puede hacer a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados?
Los feligreses dirigen a muchas oraciones San Judas Tadeo, y aunque existen muchas oraciones, algunas tienen un propósito en específico.
Entre las oraciones que se rezan a este santo se encuentran algunas para pedir trabajo, de consagración, algunas para quienes están solos, e incluso una para el día en que se celebra a este santo.
Tamién existe una oración que es llamada Visita y Oración, y esta se debe rezar específicamente el día 28 no sólo de octubre, sino de cada mes.
Oración para la salud de la familia:
“Glorioso San Judas Tadeo, protector de los necesitados y consuelo en tiempos difíciles, hoy me dirijo a ti pidiendo por la salud de mi familia, te ruego que nos cuides y protejas, que alejes de nosotros toda enfermedad y sufrimiento, y que nos concedas la fuerza y la fe necesaria para superar cualquier adversidad. Intercede por nosotros ante el señor, para que su gracia nos llene de bienestar y de armonía, y que siempre encontremos en ti un apoyo en nuestras oraciones, amén.”
Oración para pedir trabajo y estabilidad financiera:
“Amado San Judas Tadeo, tú que fuiste fiel en medio de las adversidades, hoy te pido que me ayudes a encontrar un trabajo digno y estable, intercede ante Dios para que mi esfuerzo sea recompensado y me permita llevar una vida plena y sin carencias, amén.”
Oración para pedir un embarazo:
“Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús. A ti acudo en mi desesperación, pues mi corazón anhela con todas sus fuerzas el don de la maternidad. En esta necesidad tan profunda, te suplico que intercedas por mí ante el Creador para que me conceda la gracia de poder concebir y dar vida, como un regalo precioso. Ruega por mí y ayuda a que mi cuerpo y mi fe estén fuertes durante todo el proceso. Alcánzame este milagro, si es la voluntad de Dios, para que pueda bendecir y alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por toda la eternidad. Te prometo, desde ahora, honrarte como mi poderoso patrono especial y fomentar tu devoción, amén.”