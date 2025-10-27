En México las niñas y los niños acostumbran a disfrazarse para pedir dulces en las calles y negocios cercanos a sus domicilios durante la noche del Día de Muertos.

A diferencia de otros países, en México esta costumbre es conocida como pedir calaverita, y al acercarse a las personas que están dando golosinas, los menores de edad piden dulces con el tradicional “¿me da mi calaverita?” o frases similares.

Anteriormente no sólo se decía una simple frase, sino que se acostumbraba a pedir dulces con un canto o rimas que eran improvisadas en el momento, y esta tradición continúa en algunas regiones del país.

Algunas de estas frases tradicionales para pedir dulces son :“Ya llegó la calavera, con mucho gusto y afán, que si le regalan una piecita de pan”, y cuando reciben su calaverita agradecen diciendo “Ya se va la calavera, muy agradecida, porque en esta casa, fue bien recibida”.

En caso de no recibir dulces también existe una frase que dicen los niños en algunas regiones del país, como: “Ya se va la calavera, muy desconsolada, porque en esta casa, no le dieron nada”.

Debido a esta costumbre, durante una noche podemos ver las calles de México llenas de infantes disfrazados con trajes de superhéroes, princesas, ángeles, diablos, catrinas, catrines, personajes de sus caricaturas o videojuegos favoritos, e incluso como personajes de películas de terror.

Dulces que dan en México por Día de Muertos ı Foto: Especial

¿Qué día piden dulces los niños en México por el Día de Muertos?

En algunos estados pegados a la frontera con Estados Unidos los niños piden dulces en México el día 31 de octubre, que es el día que corresponde al Halloween que se celebra en el país vecino.

Mientras que en los demás estados se piden dulces el día 1 de noviembre, ya que en este día se honra a los niños difuntos, sin embargo, algunos grupos de niños continúan pidiendo dulces hasta el día 2 de noviembre, que es el día que se celebra a los adultos fallecidos.

Muchas personas regalan dulces como paletas enchiladas, mazapanes, chicharrones, chetos, palomitas, fruta, chocolates, gomitas y una diversidad infinita de golosinas a las niñas y los niños que están disfrazados.

En algunos comercios incluso regalan sus productos en versiones más pequeñas, tales como helados, agua de sabores, paletas de hielo y en algunos incluso regalan opciones de bocadillos más saludables.