El cometa 3I Atlas ha despertado la curiosidad entre personas aficionadas a la astronomía, astrónomos profesionales e incluso entre las personas que no conocen nada sobre los astros.

Este cometa fue detectado en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide (ATLAS por sus siglas en inglés) ubicado en Río Hurtado, Chile, y a partir de entonces ha permanecido bajo vigilancia.

3I Atlas sido clasificado como un objeto interestelar, lo que significa que, a pesar de encontrarse visible en la Tierra, el cometa no está limitado a la gravedad del Sol, pues sigue una trayectoria hiperbólica.

Expertos han asegurado que este objeto proviene del exterior del sistema solar, y actualmente está orbitando dentro del sistema solar únicamente de visita, pues una vez que su trayecto por el sistema solar termine, este seguirá su trayecto hacia el espacio interestelar.

Imagen ilustrativa de un cometa ı Foto: Especial

¿Cuándo llega a la Tierra el cometa 3I Atlas?

Debido a su alta velocidad y su trayectoria, este cometa ha despertado teorías sobre su trayecto, e incluso se ha dicho que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) ha activado su Protocolo de Defensa Planetaria.

El cometa 3I Atlas se encuentra a 348.859.587 kilómetros de la Tierra, y además se estima que la luz del cometa 3I/Atlas tarda 19 minutos y 23,6703 segundo en llegar a la Tierra.

Se estima que entre el 29 y el 30 de octubre este cometa alcance su punto más cercano al Sol, y una vez que alcance este punto, la velocidad de este cometa, que actualmente es de 61 kilómetros por segundos, aumentará.

La NASA afirmó que el cometa interestelar 3I Atlas no será visible en la Tierra cuando se encuentre en su punto más cercano al Sol, sin embargo, a principios de diciembre del 2025 será visible de nueva cuenta.

Imagen ilustrativa de un cometa ı Foto: Especial

¿Es peligroso el cometa 3I Atlas?

Pese a que se ha especulado sobre la supuesta activación del Protocolo de Defensa Planetaria de la NASA, dicho protocolo no ha sido activado, pues este objeto no presenta indicios de una posible colisión contra la Tierra.

De acuerdo con la NASA, este cometa no representa peligro alguno para la Tierra, ya que se estima que este no se acerque a más de 240 millones de kilómetros del planeta.

Actualmente los expertos continúan investigando al cometa interestelar 3I Atlas, ya que aún no se tiene mucha información sobre su tamaño.