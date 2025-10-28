Esta será la trayectoria del cometa 3I Atlas el 29 de octubre

El cometa 3I Atlas se encuentra orbitando cerca de la Tierra, y pronto será visible de nueva cuenta desde el planeta, por lo que su trayectoria ha despertado curiosidad entre varias personas.

Este cometa fue identificado como un objeto interestelar debido a que se formó en otro sistema solar distinto al de la Tierra, y durante su viaje por el espacio, terminó dentro del sistema solar.

De acuerdo con la Nasa, este cometa se encontraba a unos 670 millones de kilómetros del Sol cuando fue descubierto, y se ha ido acercando a la Tierra desde el lugar donde se encuentra la constelación de Sagitario.

De acuerdo con la velocidad en la que viaja este cometa, se determinó que este no podría estar limitado por la gravedad del Sol, y también esto se dedujo ya que este tiene una trayectoria hiperbólica.

Trayectoria del cometa 3I Atlas ı Foto: Especial

¿Cuál será la trayectoria del cometa 3I Atlas el 29 de octubre?

El cometa interestelar 3I/Atlas se encuentra viajando a una velocidad bastante rápida, se estima que viaja aproximadamente a 221.000 kilómetros por hora, y que esta velocidad irá en aumento conforme se acerque al Sol.

Debido a la velocidad de 61 kilómetros por segundo que tiene el cometa interestelar 3I Atlas, se estima que este alcance su punto más cercano al Sol entre el 29 y 30 de octubre.

Este no podrá ser observar con telescopios desde la Tierra entre el 29 y 30 de octubre, y tampoco mientras continúe su trayectoria cerca del sol, sin embargo, se espera que este sí pueda ser observado con telescopios de nueva cuenta.

Se estima que después de que este cometa termine su trayecto cerca del Sol comencé a ser visible en la Tierra de nueva cuenta, y se tiene previsto que esto sea a principios de diciembre del 2025.

¿El cometa 3I Atlas es un peligro para la Tierra?

Respecto al tamño del cometa 3I Atlas, este aún ha sido definido por los astrónomos, pero se estima que el diámetro de su núcleo no es mayor 5,6 kilómetros.

De acuerdo con la información que ha dado la NASA respecto al cometa interestelar 3I Atlas, se ha determinado que este no representa un peligro para la Tierra.

Esto se debe a que, pese a que se encuentra dentro del sistema solar, su trayectoria no se acerca a la Tierra, pues se estima que este no se aproxime a más de 270 millones de kilómetros del planeta.