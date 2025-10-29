¿Qué son Los Rojos, los seres paranormales que son trend en TikTok?

En los últimos días, la plataforma de TikTok se ha llenado de videos y teorías sobre una supuesta raza extraterrestre conocida como Los Rojos, descritos por internautas y aficionados al tema paranormal como seres extremadamente peligrosos.

Aquí te contamos lo que se sabe sobre la existencia de Los Rojos y su origen.

¿Qué son Los Rojos, los seres paranormales que son trend en TikTok?

De acuerdo con los testimonios compartidos, estos seres no actúan por cuenta propia, sino que trabajan bajo las órdenes de otra especie aún más fuerte que es llamada Los Búhos.

TE RECOMENDAMOS: Viral Mujer capta el regreso de su perrito a la ofrenda de Día de Muertos y conmueve en redes

Según las historias difundidas en redes sociales, Los Rojos provendrían de un planeta situado en la misma dimensión que la Tierra, la tercera dimensión (3D), lo que explicaría por qué sus cuerpos son tan densos como los de los humanos.

Sin embargo, su fuerza y tamaño serían muy superiores, ya que en su planeta la gravedad es tres veces mayor que la terrestre. Se les describe como criaturas de aspecto humanoide, de gran altura y con una complexión extremadamente musculosa, lo que les otorgaría una fuerza descomunal que podría acabar con cualquier humano.

Quienes aseguran conocer sus características afirman que ver a un Rojo no es una buena señal, pues se trata de una raza hostil. Se dice que estos seres se alimentan de la energía vital de los humanos, un rasgo que comparten con otras razas extraterrestres consideradas agresivas.

Aunque hay pocos reportes documentados sobre encuentros con Los Rojos, los creyentes sostienen que su presencia puede traer consecuencias peligrosas. Varios usuarios comparten sus experiencias con estos seres.

Otra parte de la teoría sobre estos seres paranormales que son trend en TikTok indica que los niños son más propensos a verlos, debido a que mantienen una mente más abierta y una pureza espiritual que les permite percibir entidades que los adultos ya no pueden observar.

En varios relatos difundidos en redes digitales dedicadas a lo paranormal, se menciona que algunos menores desaparecidos habrían hablado de “seres rojos” poco antes de su desaparición, lo que alimenta aún más el misterio.

Usuarios de TikTok, han expresado su fascinación por la historia y han compartido videos recreando supuestos avistamientos o narrando experiencias propias. Algunos aseguran haber visto luces rojizas o figuras altas que emiten un resplandor carmesí durante la noche.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la existencia de Los Rojos, el fenómeno se ha convertido en una tendencia viral dentro del llamado “lado oscuro de TikTok”, donde las teorías de conspiración y los mitos extraterrestres encuentran una audiencia cada vez mayor. Para los creyentes, estos seres representan una advertencia sobre los peligros del universo; para los escépticos, sólo un trend más de redes sociales.