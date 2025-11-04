Luna llena de noviembre 2025: ¿Cuándo y cómo verla desde México?

La Luna llena es el momento en el que la Luna ilumina más intensamente el cielo nocturno, y en noviembre podremos aprecar esta fase en el que el satélite natural de la Tierra se encuentra iluminada por el Sol.

Cuando la Tierra se encuentra justo entre el sol y la Luna es el momento en el que podemos ver la Luna llena iluminando el cielo como un circulo iluminado por los rayos del Sol.

La fase lunar dura aproximaamente 27 y 29 días, y esto se debe a que se debe calcular un intermedio entre la órbita que tienen la Tierra y la Luna alrededor del Sol, pues la velocidad de ambas no es constante.

¿Cuándo y cómo ver la Luna llena de noviembre 2025?

Durante una superluna este satélite iluminado puede verse un poco más grande, ya que alcanza su punto más cercano con la Tierra, por lo que visiblemente es proximadamente 14 por ciento más grande, y también es un 30 por ciento más brillante.

La Luna llena de noviembre 2025 será la más grande que tendrá este año, y es conocida como la Superluna del Castor, y esta será visible este miércoles 5 de noviembre.

Recibe este nombre debido a que durante esta época los castores se preparan para el frío, y es el momento en el que construyen presas para poder resguardar sus reservas para el invierno, por lo que la luna les ilumina durante su ardua labor.

De acuerdo con National Geographic, recibe este nombre ya que los cazadores norteamericanos ponían trampas durante esta época, que es en la que cambian de pelaje, para colocar trampas y posteriormente utilizar su piel.

Para poder observarla solo basta con mirar al cielo, ya que al ser una de las más brillantes del año esta fase será perceptible a simple vista, pero si eres un aficionado astronómico puedes observarla desde un telescopio.

Para poder apreciarla mejor, se estima que esta comenzará a ser visible en su punto máximo aproximadamente a las 18:00 horas en México, pero esta será visible durante toda la noche.

Las superlunas son visibles entre tres y máximo cuatro veces durante el año, y estas siempre aparecen de manera consecutiva, es por eso que en noviembre también podremos observarla.

