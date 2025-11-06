Starbucks regalará su vaso navideño este día

Starbucks ya tiene listo su vaso para navidad

Con la llegada de noviembre, muchas marcas comienzan a preparar el ambiente para la temporada decembrina, y Starbucks no se queda atrás.

Cada año, la cadena de cafeterías lanza su tradicional vaso navideño, un artículo que se ha convertido en pieza de colección para muchos consumidores, quienes suelen esperar su lanzamiento para iniciar oficialmente la época festiva.

A través de su portal oficial en México, la marca compartió tanto la imagen como los detalles sobre cómo obtenerlo.

Navidad 2025 ı Foto: Especial

¿Cómo obtener el vaso navideño?

El lanzamiento del vaso navideño 2025 Starbucks se llevará a cabo únicamente el 7 de noviembre, por lo que quienes deseen conseguirlo deberán estar atentos a la dinámica y disponibilidad en su tienda más cercana.

Ese día, Starbucks regalará un vaso reusable navideño 2025 en compras seleccionadas, bajo las siguientes condiciones:

En la compra de una bebida caliente tamaño Grande (400 mL) o Venti (500 mL) preparada en barra, se entregará un vaso reusable caliente de Navidad 2025 .

En la compra de una bebida helada o Frappuccino tamaño Grande o Venti, se otorgará un vaso reusable helado navidad 2025.

La promoción aplica solo el 7 de noviembre de 2025 y hasta agotar existencias, con disponibilidad limitada a 182,000 vasos calientes y 109,200 vasos helados a nivel nacional.

No participan bebidas embotelladas ni café del día, y no se podrá combinar con otras promociones, cupones ni beneficios de Starbucks Rewards. Además, la promoción solo aplica en tiendas físicas y no es válida para Pick Up ni servicio a domicilio.

Cada colección es única✨​

​¿Cuál de estos vasos hace match con tu personalidad? pic.twitter.com/2sJyR6mkkv — Starbucks México (@StarbucksMex) November 3, 2025

