Captan bola de fuego en el cielo de Veracruz y desatan rumores de una ‘bruja voladora’ | VIDEO

En redes sociales circula un video que ha dejado a miles de personas intrigadas: una misteriosa bola de fuego fue captada sobrevolando el cielo nocturno de Medellín de Bravo, Veracruz, y muchos aseguran que podría tratarse de una “bruja”, según la leyenda popular de la región.

El video fue grabado por un creador de contenido conocido como El Canadiense, quien se encontraba explorando la zona del Puente del Monje, un sitio que ya es famoso entre los locales por sus historias paranormales.

En las imágenes se observa una esfera luminosa rojiza que se desplaza lentamente por el cielo y, en algunos momentos, parece mantenerse estática, como si flotara sobre el horizonte.

El clip rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios divididos. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de una presencia sobrenatural, otros apelan a explicaciones más racionales.

El propio autor del video relacionó el fenómeno con las leyendas veracruzanas que hablan de “brujas que se convierten en bolas de fuego para volar por las noches”, una creencia profundamente arraigada en distintas zonas rurales del estado.

Sin embargo, varias voces en redes y medios especializados han sugerido que podría tratarse de un dron con luces LED o incluso de un fenómeno atmosférico poco común, como un rayo globular, una esfera luminosa que puede formarse durante tormentas eléctricas.

Hasta el momento, ninguna autoridad meteorológica o científica ha confirmado la naturaleza del objeto. Tampoco se han registrado reportes de aeronaves o fenómenos inusuales en los radares de la zona.

Aun así, el video sigue dando de qué hablar y alimentando la imaginación colectiva. Sea una simple luz, un dron o algo más misterioso, el hecho es que Veracruz vuelve a ser protagonista de una de esas historias que mezclan folklore, misterio y redes sociales un cóctel perfecto para volverse viral.

MSL