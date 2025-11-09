¿Por qué Funko Pop estaría en quiebra? Estas son las razones por las que llegaría a la bancarrota

Funko Pop es una marca que se posicionó rápidamente como una de las favoritas de los coleccionistas, pues esta marca ofrece minifiguras con una peculiar y distinta forma que se adapta a distintos personajes.

Las figuras coleccionables de la marca abarcan una gran variedad de temáticas como comics, películas, series, caricaturas, superhéroes, princesas e incluso personas famosas.

De acuerdo con la página oficial de la marca, son la mayor propietaria de licencias del mundo, por lo que las personas que sean muy aficionadas de casi cualquier cosa podrían encontrar una figura de Funko para coleccionar.

Además de las figuras de plástico normales, la marca también cuenta con artículos como ropa, peluches, artículos para el hogar, accesorios y hasta NFT, pero a pesar de esto, sus ventas disminuyeron este año.

De acuerdo con el resultado financiero del tercer trimestre del 2025, la marca tuvo una considerable diferencia a comparación del 2024, pues mientras que el año anterior las ventas netas fueron de 292,8 millones de dólares, este año fuero de 250,9 millones de dólares.

Figuras coleccionables Funko Pop ı Foto: Especial

¿Por qué Funko Pop estaría en quiebra?

De acuerdo con el reporte financiero del segundo cuarto del 2025, en agosto de este año se registró una pérdida casi del 28 por ciento de ventas en Estados Unidos durante el segundo trimestre de la compañía.

Mientras que en el reporte del tercer timestre de este año se señala que las ventas en Estados Unidos disminuyeron más del 20 por ciento, y además se señala que uno de los posibles riesgos de la compañía podrían estar relacionados directamente con su “capacidad para continuar como empresa en funcionamiento”.

Un de los principales motivos que se apunta es el aumento de los aranceles, pues debido a las importaciones muchas de las personas que adquirían las figuras coleccionables de Funko Pop desde china, suspendieron las compras de dichas figuras por al menos dos meses.

Pese a esto, en este nuevo reporte el director ejecutivo de Funko, Josh Simon señaló que las figuras de la línea Bitty Pop! “figuró en la lista de los mejores juguetes de Walmart para 2025, fueron un factor clave”

Simon apuntó que, a pesar de llevar a penas 60 días en el cargo, ha visto el potencial de crecimiento que tiene la marca, y anunció un lanzamiento relámpago de la película animada Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters).

Se espera que durante el cuarto trimestre de este 2025 se marque un ligero aumento de ventas por la temporada navideña, sin embargo, la compañía podría encontrarse al borde de la banca rota.

De acuerdo con este reporte, la deuda del 2025 es de 241,0 millones de dólares, mientras que la deuda total del 2024 era de 182,9 millones de dólares, y las acciones de la empresa disminuyeron más del 60 por ciento.

Reporte financiero de Funko noviembre 2025 ı Foto: Funko

En 2023 ya se había reportado un problema con la marca, pues esta decidió eliminar muchas piezas de su inventario para reducir los costos y alinearse con la capacidad operativa de su centro de distribución.

Actualmente en el mercado se han lanzado muchos otros juguetes coleccionables de muchas otras marcas, y aunque algunos no son juguetes con licencia, hay más competencia en el mercado a comparación de otros años.

Asimismo, los fanáticos de Funko señalan que esto podría ser culpa de la propia empresa, pues esta saca distintas versiones de las mismas series y personajes en un periodo de tiempo muy corto, e incluso en ocasiones podrían lanzar piezas que no resultan tan atractivas al público.