‘Tenía miedo de oler a metro’: Influencer va a boda en transporte público y genera críticas

Lo que comenzó como una anécdota más en el Metro de la Ciudad de México pronto se convirtió en una oleada de críticas para un grupo de jóvenes que eligió el tren naranja como transporte para llegar a una boda.

Todo ocurrió durante el Mega Desfile de Día de Muertos que se llevó a cabo el 1 de noviembre, cuando una mujer conocida como Xime Hair en la red social de TikTok contó que tuvo que usar el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con la mujer, debido al intenso tráfico generado por el desfile, se vio obligada a utilizar el Metro para poder llegar a la boda de su hermana, aunque afirmó que tomó precauciones para llegar a tiempo le fue imposible cruzar la ciudad.

“Imagínense toda arreglada, perfumada, entaconada y en el metro, no, no”, explica la mujer al inicio del video, en donde también explica que debido al cansancio uno de sus amigos tuvo que prestarle sus zapatos a otra de las mujeres que iban con ella, por lo que el hombre realizó el viaje descalzo.

“Tenía miedo de oler un poquito a metro y no a perfume, pero bueno da igual”, dice la mujer en otra parte del video, comentario que le consiguió una ola de críticas.

A través de los comentarios del video en la plataforma de videos cortos, usuarios afirmaron que el video mostró el clasismo con el que vive la mujer. “Oler a metro... neta a veces se pasan de clasistas y se les hace chistoso“.

Ante esta situación Xime Hair se tomó los comentarios de manera relajada, aunque contestó un par afirmando que su privilegio no le nubla la vista y dijo que “A veces el resentimiento nubla la forma en que interpretamos las cosas. No todo lo que se dice tiene una intención negativa; muchas veces es la herida la que habla, no el mensaje”.

Muchos otros se burlaban de que lo que para ella significó una gran travesía de tres horas, para muchos es el día a día para sus trabajos, por lo que llamaron a concientizar sobre esta situación.

Comentarios contra la influencer ı Foto: Especial

