¿Qué significan los nuevos emojis del iOS 26.4 en iPhone?

Llegó la actualización 26.4 del iOS, con más y mejores características para los iPhone. No obstante, entre todas ellas, la más llamativa fue la aparición de ocho nuevos emojis, unos bastante familiares, otros muy extraños. ¿Cuáles son y qué significan?

Desde su integración en la mensajería instantánea a mediados de la década de los 2000, los emojis son parte fundamental de nuestra comunicación en el día a día. Asimismo, han evolucionado con el paso de los años, y han dejado de ser simples caritas amarillas para tomar formas más complejas.

iPhone recibió actualización 26.4 de iOS, ¡con ocho nuevos emojis! ı Foto: Especial

A causa de esto, cada día disponemos de figuras más creativas y variadas, aunque, eso sí, persiste una división entre los usuarios de iOS y los de Android, pues estos sistemas operativos no tienen los mismos emojis. Con la nueva actualización del primero, la brecha creció, pues sumó ocho nuevos emojis cuyo significado te explicamos a continuación.

Este es el significado de los ocho nuevos emojis de iOS 26.4

La actualización 26.4 de iOS llegó con varias mejoras, entre ellas ocho nuevos emojis para los usuarios de iPhone, que enlistamos a continuación con sus significados:

Nuevos emojis de iPhone iOS 26.4 ı Foto: Especial

Persona bailarina : El primer emoji es una persona haciendo una pose clásica del ballet; nótese que esta figura no cuenta con rasgos masculinos ni femeninos, por lo que se puede entender como una silueta neutro para representar el acto de bailar

Cara deforme : Es una carita, en el clásico estilo amarillo, con los ojos saltones y visiblemente deformada del centro; se puede utilizar para expresar sorpresa o el acto de mirar fijamente a alguien

Torbellino de pelea : Aunque, a primera vista, parezca una pelusa o una nube, se trata de un remolino que representa una pelea entre ambos personajes, como el que suele aparecer en los cómics o en las películas cuando ocurre una confrontación de este tipo

Criatura peluda : Parece un simio o un yeti; este emoji cubre la falta de una figura simiesca en los emojis, que bien puede usarse para referirse al acto de caminar por la naturaleza… o para burlarte de tu amigo con abundante vello

Deslizamiento de tierra : Esa forma que parece una montaña es la representación de un deslizamiento de tierra, es decir, la caída de rocas sobre una pendiente; puede usarse para referirse a situaciones de peligro

Orca : Este emoji representa a uno de los animales marinos más queridos: la orca, conocida en inglés como “ballena asesina”

Trombón : Representa un instrumento musical de viento; puede utilizarse para referirse a música de orquesta o jazz, donde los metales como éste son habituales

Cofre del tesoro: Una figura que encontramos mucho en las historias de piratas; este cofre del tesoro nos servirá para referirnos al hecho de haber tenido “suerte” o haber encontrado algo valioso

Éste es el significado de los nuevos emojis. Considera que, a lo largo de la historia de la comunicación digital, algunos emojis han cobrado un significado completamente diferente al originalmente previsto.

Ejemplo de ello es el emoji de la calavera, que para muchas personas representa la risa (en el sentido de “morí de risa”), o el del moai, que se usa para ironizar sobre la seriedad de una persona ante una situación chusca.

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