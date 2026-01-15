iPhone 18 Pro: ¿Cuál será su precio, colores y características? ¡Esto se sabe!

Como cada año los amantes de la marca Apple esperan con ansias todas las actualizaciones sobre el lanzamiento de los nuevos iPhone, tales como sus características, precios y los colores que tendrán disponibles.

El iPhone 17 Pro generó mucha controversia luego de su lanzamiento, pues los usuarios comenzaron a publicar en redes sociales las malas experiencias que habían tenido con el teléfono.

Los usuarios de Apple señalaban que al poco tiempo de haber adquirido el iPhone 17 Pro, por lo que muchos esperan información sobre las características que tendrá el iPhone 18 Pro.

¿Cuál será su precio, colores y características del iPhone 18 Pro?

Existe mucha información filtrada sobre el lanzamiento del iPhone 18 Pro, lo que ha generado mucha expectativa entre los amantes de Apple pues todo apunta a que tendrá un diseño renovado.

De acuerdo con la información extraoficial, el iPhone 18 Pro será más delgado, y tendrá un chasis elaborado con alineación de titanio de segunda generación; además, tendrá una pantalla OLED Quantum Retina.

Una de las posibles características que serán distintas en el iPhone 18 Pro es la pantalla, pues algunas filtraciones apuntan a que posiblemente este año Apple lanzará dispositivos que ya no contarán con una isla dinámica.

La pantalla tendrá una medida de 6.3 pulgadas, y también se espera que el iPhone 18 Pro cuente como un rendimiento energético mejorado, así como cámaras con mejor calidad.

Se apunta que las cámaras del iPhone 18 tendrán un sensor frontal de 24 megapixeles, mientras que la cámara trasera tendrá 48 megapixeles que estarán acompañados de un teleobjetivo periscópico.

También existe información respecto a los materiales, pues se espera que la versión Pro del iPhone 18 cuente con materiales premium, además de funciones exclusivas tanto en pantalla como en las cámaras.

Se espera que el iPhone 18 Pro sea lanzado a mediados de septiembre, tal como es tradición de la marca, y se estima que podría tener un costo inicial de mil 199 dólares, y en México podría tener un costo similar al que tuvo el iPhone 17 Pro en su lanzamiento.

En cuanto a los colores, se espera que el iPhone 18 Pro tenga una gama de cinco colores oscuros disponibles, que serán negro, plateado, café, morado y vino; lo que respondería a una petición por parte de los usuarios que han solicitado una gama de colores más amplia.

Toda esta información no ha sido confirmada por Apple, pero sin duda alguna todos sus usuarios continúan a la expectativa del lanzamiento del iPhone 18 o de avances sobre su diseño, características y costo.

