¿Cuándo va a ser la lluvia de estrellas en noviembre 2025 y cómo verlas?

Este 2025 ha estado lleno de eventos astronómicos que han resultado un espectáculo para los aficionados y para los profesionales de los astros, y estos aún no terminan.

Recientemente la tormenta solar dio paso a presenciar un fenómeno que resulta bastante atractivo a la vista, pues en Baja California y en otros estados pudieron ser vistas las auroras boreales que llenaron el cielo con luces de colores espectaculares.

Esto no es lo último que veremos en noviembre, pues en este mes también tuvimos una superluna que iluminó el cielo nocturno con su gran tamaño y su brillo, pero además podremos presenciar otra de nueva cuenta este mes.

luna llena ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo va a ser la lluvia de estrellas en noviembre?

Además de la superluna que le queda a noviembre, durante este mes también se podrán apreciar cuatro lluvias de estrellas, y hoy podremos presenciar una de esas, pues las Leónidas iluminarán el cielo nocturno.

De acuerdo con National Geographic, durante la noche de este 17 de noviembre las Leónidas estarán presentes, y su actividad máxima se registrará a las 19:00 horas, por lo que se podrá disfrutar de este fenómeno astronómico durante la noche.

Las Leónidas de este año serán menos que en años anteriores, pues se podrán ver entre 10 y 20 meteoritos por hora, sin embargo, “la Luna estará en fase menguante, con una iluminación de apenas el 6%, por lo que no molestará la contemplación.”

Lluvia de estrellas ı Foto: Especial

¿Dónde ver las Leónidas hoy?

La lluvia de estrellas fugaces de esta noche será de Leónidas, y de acuerdo con la NASA, estas son meteoros provenientes de partículas sobrantes de cometas, así como fragmentos de asteroides.

Cuando estos cometas se acercan al Sol el polvo que estos emiten se dispersa, lo que provoca la ilusión óptica de una estrella fugaz, pues la estela polvorienta que deja alrededor de su órbita se ilumina.

Esta estela polvorienta se ilumina cuando los fragmentos chocan con la atmósfera de la Tierra, pues estas se desintegran mientras van descendiendo, lo que provoca que sus colas se vean coloridas en el cielo nocturno.

Lluvia de estrellas ı Foto: Especial

Las Leónidas podrán ser vistas sin necesidad de utilizar un telescopio, por lo que cualquier persona podrá presenciar este espectáculo astrológico sin necesidad de contar con algún instrumento.

Para poder ver las Leónidas se recomienda estar alejado de lugares con mucha iluminación como las ciudades, ya que las luces urbanas y los edificios pueden impedir la apreciación de las estrellas fugaces.