Se pueden ver auroras boreales en México ¿En qué estados hay?

Una inusual e impresionante exhibición celeste tuvo lugar en México durante la noche del martes 11 de noviembre de 2025, cuando se observaron luces de aurora boreal en varios estados del norte y del bajío del país.

El fenómeno fue consecuencia de una potente tormenta geomagnética provocada por una eyección de masa coronal (EMC) del Sol, que alcanzó la Tierra y alteró su campo magnético.

¿Qué ocurrió?

Según informes del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE/SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la UNAM, eyecciones de masa coronal (EMC) del Sol impactó la magnetósfera terrestre, generando una tormenta geomagnética clasificada como G4, categoría considerada “severa” por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Como resultado, el óvalo auroral —la zona donde habitualmente se producen las auroras— se desplazó hacia latitudes inusuales, lo que permitió que en México se registraran dichas luces.

¿Dónde y cómo se vieron?

Imágenes y reportes en redes sociales muestran que el fenómeno fue visible en estados como Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Baja California, con cielos teñidos de verde-púrpura e incluso rojizos.

La Sociedad Astronómica de Nuevo León informó que el municipio de García fue uno de los puntos desde donde se observaron las auroras a simple vista.

Aunque en ciudades grandes con mucha contaminación lumínica la visibilidad se reduce, los especialistas indican que en zonas rurales con cielo despejado y mirando hacia el norte hay una buena posibilidad de observar el fenómeno.

De acuerdo con la UNAM, no se prevén afectaciones para la salud humana o de otros seres vivos por esta tormenta geomagnética.

¿Podría repetirse?

Las previsiones sugieren que podría haber nuevos episodios de auroras si la actividad solar continúa elevada.

La UNAM emitió alertas de una nueva tormenta solar que impactaría la Tierra el 13 de noviembre, lo que abriría la posibilidad de una segunda noche de auroras visibles en México.

¿Por qué sucede en México?

Normalmente las auroras boreales se ven en latitudes altas, cerca de los polos, porque ahí el campo magnético terrestre las canaliza. Pero cuando una tormenta geomagnética extrema se produce, ese “óvalo auroral” se expande hacia latitudes más bajas, permitiendo avistamientos en lugares tan al sur como México.

El cielo mexicano se convirtió esta semana en escenario de un espectáculo poco común: auroras boreales visibles gracias a una tormenta solar severa.

Aunque es un fenómeno extraordinario para estas latitudes, los expertos advierten que puede haber implicaciones para la tecnología, y que la visibilidad depende de factores locales como el estado del cielo y la contaminación lumínica.

Para quienes estén interesados en observar el fenómeno, se recomienda estar atentos a los informes del clima espacial, elegir un lugar oscuro y mirar hacia el norte en horas nocturnas.

