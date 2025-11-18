Black Friday PlayStation 2025: estas son las mejores ofertas en PS5, juegos y accesorios

PlayStation anunció el inicio oficial de su campaña de Black Friday 2025, una de las temporadas más esperadas por jugadoras y jugadores que buscan renovar consola, mejorar su equipo o adelantar regalos navideños.

A partir del 21 de noviembre, la marca pone a disposición una amplia selección de descuentos en consolas PS5, juegos, accesorios, PlayStation VR2, PlayStation Plus y más, tanto en PlayStation Store, direct.playstation.com, PlayStation Gear como en tiendas minoristas participantes.

Aunque las promociones varían por región, PlayStation señaló que este año las rebajas serán especialmente atractivas para quienes buscan hardware.

Entre las promociones destacadas se encuentra el paquete PS5 edición digital con Astro Bot y Gran Turismo 7, disponible en algunos países de LATAM con precio especial de 399.99 dólares, así como el PS5 1 TB – Fortnite Flowering Chaos con costo sugerido de 449.99 dólares, que incluye contenido exclusivo dentro del juego y 1000 monedas V.

Las ofertas del Black Friday de PlayStation comienzan el 21 de noviembre con descuentos en:



➕ Hardware, incluyendo consolas PS5 y PlayStation Portal

➕ PlayStation Plus

➕ PlayStation Store



…y mucho más. Conoce todos los detalles completos: https://t.co/62r7VfJEty pic.twitter.com/7a4nARec0Y — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) November 18, 2025

Para quienes buscan la máxima potencia visual, también habrá condiciones especiales en consolas PS5 Pro, disponibles únicamente en países seleccionados de América Latina.

En accesorios, PlayStation confirmó promociones en PlayStation VR2, el reproductor remoto PlayStation Portal, los audífonos Pulse Elite y Pulse Explore, así como los controles DualSense, DualSense Edge y Access. Asimismo, se ofrecerán descuentos en títulos como Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Astro Bot y God of War Ragnarök.

Los servicios también entran al Black Friday: quienes se unan a PlayStation Plus podrán ahorrar hasta 33% en la suscripción anual, mientras que los miembros actuales obtendrán el mismo porcentaje al actualizar de Essential o Extra a Deluxe.

Finalmente, la PlayStation Store albergará cientos de títulos digitales con descuentos de hasta 75%, disponibles del 21 de noviembre y por tiempo limitado.

Red Dead Redemption se unirá al catálogo de juegos de PlayStation Plus el 2 de diciembre (PS5 y PS4).



Más detalles: https://t.co/Fs7880tfl2 pic.twitter.com/n0KbagHrtg — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) November 13, 2025

