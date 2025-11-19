Día Internacional del Hombre: ¿Por qué se celebra el 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre, con la finalidad de reconocer las contribuciones ositivas que tienen algunos hombres en la sociedad, en su familia y en su comunidad.

De acuerdo con la Representación Agricultura del Estado de México, este día fue inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago, y posteriormente los demás países adaptaron este día para conmemorarlo.

Asimismo, señalan que en este día se pretende promover “modelos masculinos positivos: hombres de la vida cotidiana que viven vidas decentes y honestas” así como hacer incapié en el cuidado personal tanto físico, como emocional y espiritual.

En este día no sólo se conmemoran las contribuciones positivas de los hombres en la sociedad, sino que también se pretende mejorar las relaciones de género promoviendo la igualdad y nuevos modelos de masculinidad alejados del machismo.

Día Internacional del Hombre ı Foto: Especial

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que este día fue instaurado por iniciativa del Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago, pero previamente había sido establecido por el profesor Thomas Oaster en 1992.

“Dentro de los objetivos de este día se encuentran el fomento a la salud de los hombres y del niño, la mejora de las relaciones de género, la promoción de una mayor igualdad de género y la puesta en relieve de modelos masculinos positivos” CNDH

Asimismo, señalan que este día es conmemorado en más de 60 países a lo largo del mundo, y debido a la alta mortalidad que existe en este sector de la población por enfermedades como la diabetes, el VIH SIDA, accidentes de tráfico o suicidio, se hace mucho incapié en la salud y el cuidado personal.

Día Internacional del Hombre ı Foto: Especial

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS OMS) informa que los hombres viven entre cinco y siete años menos que las mujeres, por lo que se centran en promover la salud familiar y comunitaria en este día mediante campañas.

Asimismo, durante el Día Internacional del Hombre se realizan campañas para promover masculinidades fuera del machismo, en las que se invita a reflexionar sobre nuevas masculinidades alejadas de las violencias patriarcales que afectan tanto a hombres como a mujeres.

“De igual manera, este día no pretende igualar ni competir con los reclamos de la lucha del género femenino por la equidad, sino destacar el rol positivo que pueden encarnar los hombres en la sociedad.” señala la CNDH