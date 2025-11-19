Día Internacional del Hombre: 10 memes para felicitar de manera divertida

El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, y este día se conmemora con la finalidad promover modelos de masculinidad positivos en la vida cotidiana.

Ante esta celebración, muchos hombres externan por medio de publicaciones en redes sociales que no reciben tantas felicitaciones o atención como las mujeres en su día.

Por esto mismo, los memes sobre el Día del hombre comienzan a inundar las redes sociales tanto en formato de imagen como en video.

En La Razón te compartimos 10 memes que puedes enviarle a tus amigos, primos, papá o abuelos para desearles un buen día y reconocer las contribuciones positivas que tienen en tu vida y en la sociedad con un tono divertido.

10 memes del Día Internacional del Hombre

Si conoces a un hombre al que le encanten los memes puedes enviarle alguna de estas imágenes divertidas para felicitarlo en el Día Internacional del Hombre.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen es ideal para enviarsela a tu papá, tío o abuelo para decirles que los quieres pero que tal vez no les podrás dar un regalo este día.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen puedes enviarla en tu chat de amigos, compañeros de trabajo o el chat familiar para que se desaten algunos comentarios divertidos entre todos.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen puedes publicarla en tus historias acompañada de algún mensaje que hayas recibido con felicitaciones por el Día Internacional del hombre.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Si aún no recibes algún mensaje de felicitación o de buenos días, puedes enviar esta imagen recordando que hoy es el Día Internacional del Hombre.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen puedes publicarla en tu muro de Facebook o en tus estados de WhatsApp para ver si alguien cacha la indirecta y te manda un mensaje de felicitación

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen es ideal para publicarla en tus redes sociales o para felicitar a tus amigos con los que compartes el mismo sentido del humor.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Con este meme se resalta lo que muchos hombres dicen, que este día siempre pasa desapercibido, e incluso algunos ni siquiera lo recuerdan hasta que aparecen los memes en redes sociales.

Imágenes divertidas del Día Internacional del Hombre ı Foto: Redes Sociales

Esta imagen puedes enviarla completa o solamente con el recuadro del mensaje para agradecer a aquellas personas que te envíen una felicitación.

Sin duda alguna, una de las mejores formas de enviarle un mensaje agradable a alguien para celebrarlo por un día especial es una imagen divertida para alegrarle el día.