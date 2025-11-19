Teléfonos Samsung: Así puedes activar la nueva actualización de seguridad

La compañía Samsung anunció una nueva actualización en noviembre, con la que se resolverán algunos problemas relacionara con algunas fallas de seguridad.

Las fallas de seguridad ponían en riesgo los datos personales de los usuarios con dispositivos móviles de Samsung, por lo que con esta nueva actualización se brinda mayor seguridad.

Con la actualización de noviembre no se contará con mejoras estéticas o nuevas herramientas, pues con esta nueva mejora se fortalece la seguridad mediante correcciones.

Los usuarios que cuenten con un teléfono Samsung de la gama Galaxy ya pueden actualizar el nuevo parche de seguridad, pues con esto se brindará estabilidad a estos equipos que presentan vulnerabilidades y fallas en el sistema operativo.

Actualización de Samsung ı Foto: Especial

Las mejoras y correcciones pueden variar dependiendo el modelo del dispositivo Samsung, pero en aproximadamente 45 equipos serán al menos 25.

Algunos de los errores que se solucionan con este parche son errores críticos en el sistema operativo Android con los que se podía explotar de manera remota los datos de los usuarios.

Asimimo, con este parche de seguridad se solucionan hasta 23 fallos que presentan vulnerabilidad de alto nivel ante infecciones y ataques a los dispositivos.

También se solucionan 11 errores que se presentaron en dispositivos que utilizan procesadores Exynos, y capas que son exclusivas de los dispositivos Samsung con 9 SVE fixes.

Dispositivos Samsung ı Foto: Especial

¿Cómo se puede actualizar el nuevo parche de seguridad de Samsung?

Es importante realizar la actualización, pues algunos de los riesgos de seguridad dan acceso a la información que se encuentra en tu dispositivo sin dar una autorización previa.

Para poder actalizar el nuevo parche de seguridad está disponible en los dispositivos Samsung de las siguientes gamas y generaciones:

Galaxy A17 5G

Series Galaxy Z Fold y Z Flip del 2024 y 2025: Fold 7, Fold 6, Flip 7 y Flip 6

Series Galaxy S25, S24 y S23

Galaxy Tab S11

Para poder instalarla reqieres acceder al apartado de ajustes del dispositivo, posteriormente debes seleccionar la “Actualización de software” y luego seleccionar la opción “Descargar e instalar”.

Para poder realizar esta actualización necesitas contar con más del 50 por ciento de batería y realizar una copia de seguridad antes de iniciar con la instalación, y una vez que confirmes la descarga e instalación el dispositivo se reiniciará de manera automática.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.