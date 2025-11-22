Maduro responde a amenazas de EU con curioso baile; lo acusan de imitar a Trump | VIDEO

Nicolás Maduro es uno de los personajes más controversiales de América Latina, especialmente por el largo tiempo que suma como presidente de Venezuela. Por si esto fuera poco, el chavista siempre da de qué hablar con sus singulares intervenciones en medios de comunicación.

Ahora, Maduro Moros volvió a estar en la mira de todos cuando, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se volvió viral una grabación que captura al líder venezolano celebrando con un curioso baile.

Nicolás Maduro, en conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

En el video, se mira cómo Maduro baila un remix de música electrónica construido con fragmentos de sus propios discursos. El momento generó risas entre los internautas, pues señalaron que el presidente venezolano es “tieso” para la pista de baile.

Según medios, este singular movimiento es una respuesta a los amagos que Estados Unidos ha hecho sobre una posible intervención militar en la nación sudamericana, aunque el clip fue compartido sin ningún contexto.

Maduro responde con un baile ante la nueva amenaza de Estados Unidos en el que la música es un remix con frases de sus propios discursos: "Intenta imitar a Trump"



Muchos creen que con este gesto intenta imitar estrategias mediáticas de Donald Trump pic.twitter.com/WLe7QvAjtU — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 22, 2025

De ser así, según opiniones recogidas por el medio El Español, Nicolás Maduro intentaría replicar una estrategia mediática de su homólogo estadounidense (y ahora, rival), Donald Trump, quien recurre a este tipo de movimientos para generar conversación en medio de temas controversiales.

Se desconoce el contexto del baile de Nicolás Maduro, pero el momento causó gracia entre los internautas, quienes sumaron el momento a una larga colección de deslices del presidente venezolano en medios de comunicación.

🔴Maduro le canta a D.Trump "Imagine".



El Tirano quiere dar lástima, pero Cada día me repugna más ¿y a uds? pic.twitter.com/YzKsd8yE5i — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) November 18, 2025

Días pasados, se difundió un clip de la participación del presidente venezolano en la ceremonia de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (es decir, ejércitos civiles listos ante una posible invasión de EU), en donde el líder chavista canta un fragmento de la famosa canción “Imagine” de John Lennon, al tiempo que pide “peace, peace, peace, hacer todo por la paz”.

El momento causó risas entre los internautas, quienes lo vieron como un breve momento de júbilo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Estas tensiones se han derivado de acusaciones de Washington de que Venezuela alberga grupos criminales, liderados, según Trump, por el mismo Nicolás Maduro. Además, la Casa Blanca ha arremetido fuertemente contra Venezuela por, afirman, permitir la llegada de millones de criminales a territorio norteamericano.

Lo anterior ha derivado en un despliegue de fuerzas estadounidenses sobre el Caribe, cerca de territorio venezolano, el cual ha elevado temores por una posible intervención militar.

