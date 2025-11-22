Trump asegura que plan de paz para Ucrania no es su oferta final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el plan de paz que presentó a Ucrania y Rusia para terminar el conflicto que ambos países sostienen desde 2022 no es su oferta final, es decir, estaría abierto a cambios.

En diálogo con medios, Trump aseguró que “la guerra tiene que terminar de una manera u otra”, y respondió “no” cuando le cuestionaron si el plan de paz que presentó a los beligerantes era su oferta final, aunque no dio más detalles.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Lo anterior después de que líderes europeos rechazaran algunos de los puntos clave de este plan de paz, especialmente los relacionados con la cesión de territorios por parte de Ucrania a su rival, Rusia.

Como reportaron agencias internacionales este sábado, líderes aliados de Ucrania, reunidos en la cumbre del G-20 en Johannesburgo, en Sudáfrica, expresaron su rechazo a parte del plan de paz, especialmente lo relacionado a la cesión territorial del Donbass de Ucrania a Rusia y el debilitamiento militar de Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su visita a Grecia. ı Foto: Reuters

La postura, suscrita por el Consejo Europeo y la Comisión Europea (encabezada por Úrsula Von Der Leyen), así como líderes de Canadá, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Reino Unido y otros países, considera que la propuesta de Trump es “una buena base”, pero que “necesita trabajo adicional”.

Expresaron que es fundamental respetar “el principio de que las fronteras no se deben cambiar por la fuerza” y que es preocupante reducir la fuerza de Ucrania, toda vez que, señalan, dejaría al país “vulnerable ante un futuro ataque”.

Equipos de emergencia en Ternópil, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

“Aprovechamos esta oportunidad para subrayar la fuerza de nuestro apoyo continuo a Ucrania. Vamos a seguir coordinándonos estrechamente con Ucrania y Estados Unidos en los próximos días”, dijeron, según un pronunciamiento recogido por la agencia Europa Press.

Por otro lado, líderes europeos se reunirán con representantes estadounidenses este domingo en Ginebra, para discutir los puntos del plan de paz.

Un edificio dañado en Ternópil, Ucrania. ı Foto: Reuters

Ayer, el presidente ruso Vladimir Putin informó que había recibido el plan de paz de Trump y que, de manera preliminar, consideraba que era una base sólida para la construcción de una paz definitiva.

Acusó que él había aceptado muchas de las condiciones propuestas por su homólogo estadounidense para detener la guerra con Ucrania, pero que fue Kiev quien no las aceptó.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que seguirá luchando por una paz que sea digna para su país y sus ciudadanos.

