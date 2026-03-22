Ejército cubano se está preparando ante una posible agresión militar, asegura vicecanciller

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba, asegura que ejército de la isla se está preparando.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba, informó que el ejército de la isla caribeña “se ha estado preparando en estos días” para enfrentar una posible agresión militar de Estados Unidos, aunque aseguró que no lo considera un escenario “probable”.

En entrevista para el programa Meet the Press de NBC, Fernández de Cossío aseguró que las fuerzas armadas de Cuba “siempre están preparadas” ante un posible escenario bélico, pero enfatizó que ha habido más preparativos frente al contexto actual, marcado por amagos de intervención por parte de Estados Unidos.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Aunque el vicecanciller consideró poco probable una intervención de Washington en la isla, aseguró que sería “ingenuo” no prepararse para un escenario de este tipo, especialmente “viendo lo que pasa alrededor del mundo”.

Nuestro ejército siempre está preparado y, de hecho, se está preparando en estos días frente a la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si, viendo lo que pasa alrededor del mundo, no lo hiciéramos Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba



Pero realmente esperamos que no ocurra, no vemos por qué y no encontramos ninguna razón de por qué el Gobierno de Estados Unidos ordene una acción militar contra Cuba Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba



🚨El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las fuerzas armadas de la isla ya se preparan ante una posible agresión militar de Estados Unidos.



En entrevista con Meet the Press de NBC, aseguró que el país está listo frente a este escenario. pic.twitter.com/jlmIslDNpS — Azucena Uresti (@azucenau) March 22, 2026

Cuestionado por la conductora de Meet the Press sobre qué acciones en específico está tomando el Ejército de Cuba, Fernández de Cossío evitó responder y, en su lugar, aseguró que la isla caribeña siempre ha estado lista para movilizarse, aunque siempre bajo el entendido de que se percibe como “algo lejano”.

Nuestro país históricamente ha estado listo para movilizarse, como nación, en su conjunto, ante una agresión militar. Siempre lo vemos como algo lejano, no creemos que sea algo probable, pero seríamos ingenuos si no estuviéramos preparados. Es lo que puedo decir Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba



Las declaraciones de Carlos Fernández de Cossío ocurren en medio de tensión en la isla, que se encuentra en la mira de Estados Unidos, país cuyo presidente, Donald Trump, ha amagado con intervenir y “tomar control”.

A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que el Gobierno de la isla está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando este intercambio sea “serio y responsable”, sin “injerencia” en sus asuntos internos.

Mientras tanto, Cuba se enfrenta a una crisis humanitaria provocada, en parte, por el bloqueo de combustible que Estados Unidos le impuso en forma de aranceles.

El sábado, la isla enfrentó el que es el segundo colapso de la red eléctrica en una semana, situación que agudiza la crisis y que, anteriormente, provocó una oleada de protestas.

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