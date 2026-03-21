México seguirá enviando ‘toda la ayuda humanitaria que nos sea posible’ a Cuba: De la Fuente

Al señalar que “son tiempos de solidaridad”, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México mantendrá los envíos de “toda la ayuda humanitaria que nos sea posible” a Cuba.

Durante su intervención en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó los principios de la política exterior de México, y afirmó que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está “comprometida con la justicia social”.

“Es propicio para reiterar la posición histórica de México con Cuba, y reiterar que, como lo ha señalado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano . Son tiempos de solidaridad“, declaró en el foro regional.

Desde Bogotá, capital de Colombia, el canciller Juan Ramón de la Fuente también repasó algunos de los principios constitucionales que conducen la política exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

“México siempre ha estado comprometido con los procesos de descolonización. Creemos firmemente en la autodeterminación de los pueblos en el progreso independiente y soberano de las naciones y, obviamente, en el derecho internacional”, comentó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, advirtió “el retorno de agresivas prácticas imperialistas ”, al recriminar el bloqueo al suministro de petróleo que Estados Unidos mantiene sobre la isla caribeña.

“La doctrina de la paz a través de la fuerza defendida por Washington es la nueva expresión para la dominación , las intervenciones militares, las amenazas y el uso de la fuerza”, apuntó.

Asimismo, al recordar que Estados Unidos ha impuesto otras medidas unilaterales a Cuba, entre ellas décadas de un bloqueo comercial, económico, financiero, así como la inclusión a una lista de países que supuestamente promueven el terrorismo, hizo un llamado a sumar esfuerzos para “impedir que potencias que se autoproclaman la encarnación de una civilización única sigan imponiendo sus designios al mundo”.

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cehr