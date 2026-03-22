Falta de personal en aeropuertos de EU provoca caos y largas filas | VIDEO

Largas filas, olas de gente y viajeros varados se registran en varios aeropuertos de EU.

La falta de personal en varios aeropuertos de Estados Unidos, derivado de un cierre parcial del Gobierno que lleva más de un mes, ha provocado una situación crítica en los mismos, pues se registran largas filas, cancelaciones de vuelos, altercados y otros incidentes.

Medios y perfiles de redes sociales internacionales han difundido videos que atestiguan la situación de caos que se ha registrado en varios aeropuertos de Estados Unidos. Se aprecian largas filas, concentraciones masivas en los pasillos, gente aparentemente varada y algunos altercados.

🚨 BREAKING: Chaos at Houston airport as TSA wait nears 3 hours amid shutdown tied to Democrats.pic.twitter.com/mQjl6Z34xQ — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 20, 2026

Las situaciones se han registrado en algunos de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, como el John F. Kennedy de Nueva York, o el Hartsfield-Jackson, de Atlanta.

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Otros aeropuertos afectados han sido el George Bush Intercontinental (IAH) de Houston, el Austin-Bergstrom en Austin, Texas; el Newark Liberty, en Nueva Jersey y el LaGuardia en Queens, Nueva York.

En todos se repite la misma escena: largas filas, concentraciones de gente y un clima de desesperación ocasionados por una falta de personal que ha retrasado las operaciones.

🇺🇸 The government shutdown has caused complete chaos in Atlanta's airport, with passengers waiting hours to leave after collecting luggage.



At the same time, Trump is debating the possibility of using ICE agents to fill in for the TSA.



I'm sure that will go well 😂



Source:… pic.twitter.com/nV0fcVDkiv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 22, 2026

¿Qué está provocando el caos en los aeropuertos de Estados Unidos?

La situación en los aeropuertos de Estados Unidos responde a varios factores, aunque el principal es el ya citado cierre parcial gubernamental.

Debido a esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se quedó sin presupuesto.

El DHS incluye, entre otras agencias, a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de las labores en aeropuertos.

🚨 Travel Chaos: Massive TSA lines at Atlanta airport stretch into baggage claim, with waits hitting 3–4 hours and passengers missing flights.pic.twitter.com/iHO2sFaHaH — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 22, 2026

Según agencias internacionales, la falta de presupuesto a la TSA ha provocado que varios trabajadores aeroportuarios entraran en huelga, mientras otros tantos presentaron sus renuncias o bajas por enfermedad. Esto ha dejado a los puestos de control con muy poco personal.

Esta situación, además, ocurrió en uno de los periodos de mayor demanda de viajes, pues es la temporada de “spring break”, es decir, de celebración de estudiantes graduados en destinos turísticos nacionales e internacionales.

TSA situation at JFK Airport (JetBlue Terminal) is fucking mental. Having flown from LAX and getting through in minutes to the pure chaos of today is whiplash pic.twitter.com/nNL2KEQ3pu — Will Landman 🍥 (@WillTheLandMan) March 22, 2026

Por lo anterior, se proyectaron cerca de 170 millones de pasajeros en esta temporada, lo que provocó la saturación en un sistema que padece de falta de personal.

Además, algunos aeropuertos siguen resintiendo los efectos de la cancelación de cientos de vuelos ocasionada por las tormentas invernales de principios de la semana, lo que continúa afectando la disponibilidad de asientos y la logística de las aerolíneas.

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