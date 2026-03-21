Trump asegura que el lunes llegarán agentes del ICE a los aeropuertos

Despliegue del ICE en aeropuertos de EU, el lunes 23 de marzo, adelanta Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó una fecha para el despliegue en los aeropuertos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y dijo que será el lunes 23 de marzo cuando se lleve a cabo la operación con la que, aseguró, se reforzará la seguridad ante el bloqueo presupuestal.

En una nueva publicación en la red social Truth, horas después de anunciar que estaba evaluando el despliegue de agentes del ICE, aseguró que esta acción ya tiene fecha, y será el lunes cuando los elementos de este cuerpo de seguridad comiencen a resguardar los aeropuertos de Estados Unidos.

Espero con ansias a ICE el lunes, y ya les he dicho: “¡PREPÁRENSE!”. ¡NO MÁS ESPERA, NO MÁS JUEGOS! Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: AP

Lo anterior, explicó, ante la negativa de los “demócratas de la izquierda radical” a aprobar un acuerdo para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

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El DHS, a su vez, incluye la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que ha sufrido recortes de presupuesto ante el cierre parcial gubernamental que lleva más de un mes activo.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la falta de fondos para la TSA ha provocado falta de personal de seguridad y administrativo en los aeropuertos, lo cual, a su vez, ha retrasado vuelos y operaciones.

No obstante, los demócratas se oponen a aprobar un acuerdo para financiar al DHS argumentando que éste debería venir acompañado de una reforma a la actuación de los agentes federales, entre ellos los del ICE.

Al respecto, Trump acusó que los demócratas “han lastimado a mucha gente con sus viciosas e indiferentes formas de actuar”.

Por lo anterior, remarcó que si sus contrincantes ideológicos no aprueban el acuerdo en el Congreso, entonces los agentes del ICE harán el trabajo de seguridad en los aeropuertos “mejor que nunca”.

Los Demócratas fascistas nunca protegerán a Estados Unidos, pero los Republicanos sí lo harán. Así como la Izquierda Radical permitió que millones de criminales entraran a nuestro país a través de su ridícula y peligrosa política de fronteras abiertas, los Republicanos lo cerraron todo, y ahora tenemos la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la red social Truth



El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos discutirá el miércoles el impacto del cierre parcial gubernamental de la TSA, la US Coast Guard y otras agencias dentro del DHS.

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