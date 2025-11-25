¿Quién era Lurrique Ferrari, piloto que murió en el Hot Wheel Epic Show?

La comunidad del motociclismo se encuentra bajo la mirada conmocionada del público, tras la muerte del piloto brasileño Lurrique Ferrari, quien perdió la vida durante una función del Hot Wheels Epic Show en el parque temático Beto Carrero World, ubicado en Penha, Santa Catarina.

Durante una maniobra de alto riesgo, Ferrari realizó un salto que terminó en tragedia: perdió el control de la motocicleta y golpeó de lleno su cabeza contra el borde de una rampa, provocando un traumatismo severo. Aunque recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia, las lesiones resultaron irreversibles.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran el instante del impacto y el desconcierto del público, que rápidamente comprendió la gravedad del hecho. La escena generó un profundo impacto en la comunidad de deportes extremos y entre los asistentes al show.

¿Quién era Lurrique Ferrari?

Lurrique Ferrari, de 36 años, era un reconocido atleta extremo brasileño, especializado en acrobacias con motocicletas y automóviles.

Trabajaba como parte del elenco fijo del Hot Wheels Epic Show y realizaba presentaciones casi a diario en Beto Carrero World. Con más de 50 mil seguidores en Instagram, era una figura popular dentro del motociclismo acrobático.

Su carrera se caracterizó por la precisión técnica, la disciplina y la rigurosidad en sus entrenamientos. Compañeros y técnicos lo recuerdan como un profesional dedicado, comprometido con la seguridad y apasionado por ofrecer espectáculos de alto nivel.

El parque Beto Carrero World emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del piloto y destacó su trayectoria, profesionalismo y compromiso con los protocolos de seguridad. “En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad y más profundo pésame a su familia, amigos y compañeros”, señaló la administración del recinto.

