Santa Claus le dio un beso a mi mamá: Este es el contexto de la famosa canción de Los Mier

La canción del grupo musical “Los Mier” titulada “Hoy vi a Santa Claus besar a mamá” fue lanzada en 1993, y alcanzó tanta popualaridad que incluso fue presentada en Siempre en Domingo, un programa de televisión muy conocido de la época.

El grupo mexicano Los Mier tuvo grandes exitos desde 1986, y para la década de los 90 se posicionaron como uno de los grupos más reconocidos por su ritmo pejagoso y bailable de la época, e incluso recibieron un disco de oro.

Esta canción fue grabada originalmente en 1952, llamada “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” fue interpretada por Jimmy Boyd, y años más tarde también fue interpretada por The Jackson 5, la banda estadounidense de la que formaba parte Michael Jackson con sus hermanos.

Santa Claus le dio un beso a mi mamá ı Foto: Captura de pantalla

Contexto de “Santa Claus le dio un beso a mi mamá”

La canción Hoy vi a Santa Claus besar a mamá es mayormente conocida como Santa Claus le dio un beso a mi mamá, y debido a su título puede provocar muchas dudas si es que nunca ha sido escuchada.

Sin embargo, en la letra de esta famosa canción, la cuál fue regrabada por el grupo musical Los Mier incluso recientemente con nuevas voces infantiles, cuenta una tierna historia.

Durante la letra podemos escuchar el relato de un padre que fue abordado por su hijo más pequeño, pues este quería contarle algo que vió y le causó mucha intriga, pero no quería provocar sentimientos negativos en su padre.

Hoy vi a Santa Claus besar a mamá ı Foto: Especial

“Papá, hoy quiero hablarte” Me dijo preocupado mi hijo más pequeño esta mañana, “No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir” dice en sus primeras estrofas la canción.

Esta canción, con una melodía bastante pegajosa, continúa con la historia del niño, quien le cuenta a su papá que por la noche escuchó un ruido extraño en la sala, por lo que salió a buscarlo a su habitación sin tener éxito.

“Conteniendo el aliento me acerqué despacito y no sabes papá, lo que vi no fue un sueño, era real, Santa Claus le dio un beso a mamá, y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído” continúa la canción.

Esta canción refleja la inocencia en su sentido más puro, pues el niño cotinúa contándole a su padre, pese a que este ya soltaba algunas risas ante el relato, que Santa Claus era muy parecido a él y si no fuera por la barba entonces no creería que realmente era Santa Claus.

Los Mier ı Foto: Captura de pantalla

“Lo abracé y le dije, ”Mi amor, no te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado, los Santa Claus de ahora, no son como los de antes” responde el padre del niño, para decirle qe ahora “vienen más abusados”.

“Y es que mamá es muy linda, y cuando se perfuma es despiadadamente irresistible, y Santa Claus seguro pensó que era un angelcillo, pienso por eso, por eso la besó” continúa la canción, que posteriormente repite la historia que le cuenta el niño a su padre.