Corona de Adviento: ¿Cómo hacerla y qué elementos se colocan?

La Corona de Adviento se coloca con la finalidad de marcar el inicio de la temporada navideña, ya que esta marca los 4 domingos previos a las vísperas de navidad y tiene un gran significado para la comunidad religiosa.

De acuerdo con la religión católica y la religión cristiana, los cuatro domingos previos a la víspera de navidad marcan el primer periodo litúrgico, ya que es la espera del nacimiento de Cristo.

En muchos hogares se coloca una Corona de Adviento, ya que con esta se puede tener una preparación espiritual antes del nacimiento del niño Dios, y cada uno de estos domingos simbolizan la esperanza, la paz, la alegría y el amor.

Corona de Adviento ı Foto: Especial

¿Cómo hacer una corona de adviento?

Para hacer una corona de adviento se requieren algunos elementos que están llenos de significado, mientras que otros, aunque también simbolizan algo, no son imprescindibles.

La corona de adviento es un círculo de follaje verde sobre el que se colocan 3 velas moradas y una rosa, y al centro se colca un cirio o una vela blanca, y cada una de estas se enciende un domingo antes de navidad para representar la luz que disipa las tinieblas.

Elementos de la Corona de Adviento ı Foto: Especial

Si quieres hacer una corona de adviento desde cero puedes comprar una corona circular de follaje verde natural o artificial ya armada o armarla desde el comienzo, pero es muy importante que esta sea verde.

Para hacerla en casa de manera fácil puedes cortar un círculo con cartón que tenga un hueco en medio sobre el que pegarás una guía navideña artificial, y posteriormente también se deben pegar 3 velas moradas y una vela rosa.

El primer domingo, que en 2025 es el 30 de noviembre, se debe prender una vela morada y el segundo también, el tercer domingo se enciende la vela rosa y el cuarto domingo de nueva cuenta se prende una vela morada, por lo que estas deben ser colocadas en ese orden sobre la corona.

Ejemplos de corona de adviento ı Foto: Redes Sociales

Además de estos elementos principales, también puedes añadir algunos adicionales como piñas secas de árbol, canela, manzana, un listón rojo, o algún otro elemento decorativo como luces navideñas.

Las velas moradas representan la espera y la reflexión durante esta temporada, la vela rosa representa la alegría que sienten los creyentes ante la llegada del nacimiento de Cristo, y las hojas o follaje verde representan la vida y la esperanza.

Esta corona debe tener una forma circular, ya que esta figura no tiene principio ni fin, y de acuerdo con el portal católico Desde la fe, esto “nos recuerda la eternidad de Dios”.