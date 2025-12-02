Denuncian en redes grupo de Facebook ‘La Princesa de Papá’ por compartir contenido indebido

El Internet y las redes sociales son un lugar muy concurrido, donde la gente se informa y está en contacto con sus amigos y familia, sin embargo, también tienen zonas muy turbias en donde los criminales se esconden y tratan de burlar las reglas de las autoridades como lo es el grupo La Princesa de Papá, pero al final salen a la luz y son descubiertos.

En redes sociales los usuarios y colectivos denunciaron que en Facebook hay un grupo llamado La Princesa de Papá en el que los integrantes se dedicaban a compartir imágenes indebidas de menores.

Este perturbador grupo tenía más de 20 mil usuarios, en su mayoría hombres, que compartían fotografías de vecinos, sobrinos, hijos, alumnos, abuelos, entre otros.

Aunque estas imágenes eran fotos normales, los sujetos pervertidos le daban connotaciones indebidas y hacían comentarios prohibidos.

Esto alertó a los colectivos y a otros usuarios de Internet que encontraron este grupo, ya que los cibernautas encontraron los turbios comentarios que los sujetos que estaban en el grupo hacían sobre las fotos.

Se filtró el contenido de este grupo y aunque Facebook tiene una opción de comentar de manera anónima en estos grupos, si se puede ver la lista de cibernautas que son miembros, los internautas filtraron la lista de nombres de usuarios que son miembros del grupo.

Después de las denuncias, La Princesa de Papá quedó suspendido de la plataforma de Facebook.

Autoridades intervienen y toman medidas sobre el grupo La Princesa de Papá

La Fiscalía de Nuevo León y la Fuerza Civil ofrecieron una conferencia para hablar de los avances en seguridad y ahí confirmaron que ya estaban investigando el grupo de Facebook que vulneraba a menores de edad.

Durante la conferencia, las autoridades informaron que la Policía Cibernética está trabajando en colaboración con la plataforma digital en donde estaba este grupo de La princesa de Papá y autoridades para desactivar este grupo, el cual ya está suspendido. Fiscalía añadió que ya se investiga el origen de los participantes.

Activista denunció el grupo de Facebook La Princesa de Papá ı Foto: Especial

Los usuarios de Internet están preocupados e indignados, pues algunos señalan que tienen miedo ya de compartir fotos de sus hijos en redes sociales y que terminen en este tipo de grupo, ya que a decir de otros cibernautas, este grupo solo fue uno que se detectó pero afirman que hay muchos más que operan de la misma forma.

Sin embargo, otros usuarios señalan que no es de que los papás suban sus fotos a redes, sino que en estos grupos son familiares cercanos o personas adultas que interactúan en su día a día con los menores y les toman fotos y las suben a estos grupos.

Los usuarios exigen que se erradiquen estos grupos, no solo el de La Princesa de Papá, sino todos lo que se detecten en las redes sociales para proteger a los menores.