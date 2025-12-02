Esta es la historia de Gerson de Melo Machado, hombre que se aventó a la jaula de una leona

Esta es la historia de Gerson de Melo Machado, quien murió al entrar a jaula de leona.

Un trágico caso conmocionó a los internautas del mundo y ensombreció a la comunidad fanática de los animales: la muerte de Gerson de Melo Machado, quien fue atacado por una leona cuando bajó sin permiso a la jaula que la resguardaba, en un zoológico.

La muerte de Machado, un joven brasileño de 19 años, dio la vuelta al mundo a través de un aterrador video y reportes de agencias internacionales, las cuales, además, narraron cómo el descenso del joven a la jaula no fue una simple travesura, sino el resultado de una trágica historia. Te contamos.

Gerson de Melo Machado, el joven que murió tras entrar sin permiso a jaula de leona

La tarde del domingo 30 de noviembre parecía ser como cualquier otra en el zoológico Câmara Zoobotanical Park (BICA), ubicado en João Pessoa, Brasil, hasta que un trágico accidente ensombreció la jornada: un hombre descendió a la jaula de una leona y, sin posibilidad de escapar, fue ferozmente atacado.

El video que registró estos hechos circuló por redes sociales y causó conmoción. Sin embargo, fue horas después que se supo la verdad detrás de esta grabación: la víctima, identificada como un joven de 19 años de nombre Gerson de Melo Machado, había perdido la vida derivado de los ataques.

Hombre invadió jaula de leona en Brasil. ı Foto: Redes sociales

Inmediatamente, la prensa nacional brasileña, en contacto con autoridades y personas cercanas a la víctima mortal, obtuvo más información de Machado y los motivos que lo llevaron a descender a la jaula.

Así, de acuerdo con Veronica Oliveira, tutora de Machado, el joven fue una persona que creció en un entorno hostil. Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia, lo que la hizo perder la custodia de sus cuatro hijos, incluido Gerson.

La leona a la que le invadieron su jaula en el zoológico de Brasil ı Foto: Redes sociales

A causa de esto, el joven quedó en resguardo de las autoridades. Al joven le habían ordenado recibir atención psiquiátrica, sin embargo, ningún centro reportó contar con la infraestructura suficiente para atenderlo las 24 horas los 365 días del año.

Así, en cuidado de las autoridades brasileñas, Gerson conoció a Veronica Oliveira, quien estuvo a cargo del joven desde que éste tenía 10 años de edad.

Durante ese tiempo, Veronica llegó a conocer las inquietudes más profundas de Gerson: soñaba con ser domador de leones y de viajar a África para conocer a estos animales en carne y hueso.

“Hablaba desde muy chico de que iba a ir a África, porque quería domar leones. Tenía fascinación”, explicó la tutora.

A pesar de sus inocentes aspiraciones, Gerson solía estar en problemas con la ley, pues, según reportes de medios, los delincuentes se aprovechaban de él para cometer delitos. Incluso, el mismo Gerson, por su propia voluntad, había intentado ingresar a las jaulas de varios zoológicos.

Sobre el incidente que lo privó de la vida, Veronica aseguró que Gerson no estaba en las condiciones mentales para entender el riesgo que suponía descender a la jaula de una leona.

La tutora del joven fallecido aseguró que esto no fue culpa de Gerson, sino de las autoridades que no fueron capaces de brindarle la atención psiquiátrica que necesitaba.

Gerson necesitaba tratamiento, pero no se lo ofrecieron. Gerson pasó por todos los centros de acogida institucional de esta ciudad. Los psiquiatras insistían en decir que Gerson era solo un chico que no se adaptaba al entorno porque tenía un problema de conducta. No necesitaba estar tras las rejas. Necesitaba recibir tratamiento psiquiátrico. Veronica Oliveira, tutora de Gerson



