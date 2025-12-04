Esta característica que hace especial a la última Luna llena de diciembre 2025

La Luna está por entrar en una de sus fases que es de las más disfrutables por los aficionados de la astronomía y por todas las personas, pues la Luna llena siempre ilumina de una manera única el cielo nocturno.

La última Luna llena de diciembre será visible este 4 de diciembre del 2025, pero esta no es una simple Luna llena, pues esta vez podremos ver el cielo iluminado por una superluna.

Además de esto, la Luna llena de diciembre será una Luna Fría, por lo que la noche de este jueves se podrá observar un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta el 2042.

Luna llena ı Foto: Especial

¿Qué es una Luna Fría?

La última luna llena del 2025 será una Luna Fría, y esta fase del plenilunio recibe este nombre por las tribus nativas, quienes acuñaron este término ya que la aparición de esta marcaba el inicio de las noches más frías del año.

En cuanto a la espiritualidad, la Luna Fría se relaciona con un ciclo de introspección, renovación y cierre de ciclos, por lo que algunas personas optan por hacer meditaciones durante este peioro para purificar y transformar la energía.

Esta Luna llena con la que se cierra el 2025 será visiblemente más grande y más brillante de lo habitual, y esta vez la superluna estará en su punto más alto a comparación de otras lunas llenas, por lo que podrá ser vista desde cualquier lugar.

A diferencia de otras lunas llenas, la Luna Fría de este 4 de diciembre también podrá ser apreciada incluso en las ciudades llenas de iluminación artificial, sin embargo, para una mejor apreciación se recomienda estar en un lugar menos iluminado.

Luna llena ı Foto: Especial

Fases lunares de diciembre 2025

La luna cuenta con unas fases, las cuáles pueden ser observadas desde la Tierra, pues sus cambios en la porción visible de la luna en cada una de sus fases son bastante nosotrios a simple vista.

Las fases lunares son causadas por el movimiento que tiene alrededor del planeta y la luz del Sol, el cual dura aproximadamente 29.5 días, y, de acuerdo con la NASA, esta constituido por ocho principales fases:

Luna Nueva Creciente cóncava Cuarto creciente Gilbosa creciente Luna llena Gilbosa mengualte Cuarto menguante Menguante cóncava

Durante diciembre la Luna llena ocurrirá el 4 de diciembre, mientras que el último cuarto será el 11 de diciembre, la luna nueva el 20 de diciembre, y el primer cuarto el 27 de diciembre.