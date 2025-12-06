Cada víspera del Día de San Nicolás, las calles de diversas ciudades europeas se llenan de máscaras, disfraces y desfiles que evocan a una criatura temida y fascinante al mismo tiempo: Krampus.

En los últimos años, con la globalización, de han difundido diversos videos de estos increíbles atuendos, causando curiosidad entre millones de usuarios de Internet. En estas fechas decembrinas, te contamos quién es el demonio Krampus, también conocido como el Demonio de la Navidad, cuál es su origen y por qué se celebra su día.

¿Quién es Krampus y por qué se celebra su día?

Krampus es una criatura del folclore alpino, es mitad cabra y mitad demonio. Se cree que aparece cada 5 de diciembre, en la llamada Krampusnacht o Noche de Krampus, para castigar a los niños traviesos, en contraste con San Nicolás, quien premia a los que se portaron bien.

La leyenda cuenta que el demonio amenaza o castiga a los niños desobedientes, incluso a veces cargándolos en un saco para llevárselos.

El nombre proviene del alemán antiguo krampen(“garra”) o del bávaro krampn (“marchito, sin vida”). Este personaje es descrito como una bestia cubierta de pelo oscuro, con cuernos de cabra, pezuñas hendidas y una lengua larga y puntiaguda.

De acuerdo con datos de algunos sitios web religiosos, sus raíces se remontan a tradiciones paganas precristianas, donde Krampus representaba fuerzas oscuras de la naturaleza. Con la llegada del cristianismo, fue incorporado como contraparte de San Nicolás.

Su día se celebra en varios países europeos como Austria, Alemania y Hungría, y en años recientes ha ganado popularidad en otras partes del mundo. Este año causó especial interés un video donde se aprecia un desfile que es parte del Festival de Krampus, en Noruega.

Con espectaculares y detallados disfraces del demonio Krampus, cientos de personas recorren las calles de un pueblo de dicho país. La máscara que portan incluye cuernos muy altos; entre las manos de los participantes se aprecia un látigo.

Quienes suelen vestirse de Krampus son las personas jóvenes y su propósito es merodear por el pueblo o la ciudad y asustar a las personas. Estas festividades mezclan rituales antiguos con espectáculos modernos, lo que las hacen atractivos turísticos que puedes visitar.