Virgen de Guadalupe: así fueron las apariciones a Juan Diego en el Tepeyac

A días del 12 de diciembre, fecha en la que millones de fieles acuden a la Basílica de Guadalupe, crece nuevamente el interés por conocer cómo fueron las apariciones de la Virgen María en México y cuál es su origen histórico.

El relato más reconocido proviene del Nican Mopohua, un texto del siglo XVI que describe con detalle los encuentros entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena al que se le atribuye haber recibido el mensaje que dio inicio al culto guadalupano.

La tradición señala que los hechos ocurrieron en 1531, en el cerro del Tepeyac, zona que antes de la Conquista fue un santuario prehispánico dedicado a la diosa Tonantzin. Hoy, la historia de las apariciones sigue siendo uno de los elementos más buscados en México durante la temporada guadalupana.

Virgen de Guadalupe ı Foto: Especial

¿Cuáles fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe?

Primera aparición: el llamado en el Tepeyac

El 9 de diciembre, Juan Diego escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al subir el cerro, vio a una joven rodeada de luz que se presentó como la Madre de Dios y le pidió solicitar al obispo Fray Juan de Zumárraga la construcción de un templo.

Segunda aparición: la insistencia

Ese mismo día, Juan Diego regresó tras la negativa del obispo. La Virgen lo animó y le pidió volver con el mensaje.

El 12 de diciembre se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. ı Foto: La Razón.

Tercera aparición: la petición de una prueba

Zumárraga pidió una señal divina. La Virgen prometió entregarla el 12 de diciembre.

Cuarta aparición: el milagro de las rosas y la tilma

El 12 de diciembre, la Virgen le indicó recoger rosas de Castilla en la cima del Tepeyac, algo imposible en invierno. Juan Diego las llevó en su tilma y, al abrirla frente al obispo, la imagen guadalupana apareció estampada, dando origen al culto que hoy domina las celebraciones del 12 de diciembre en México.

Juan Dualte, Cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe, óleo sobre tela, siglo XVIII. ı Foto: Fuente: 52.183.37.55/artworks/1417

LMCT