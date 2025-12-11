¿Quién es Johnny Feria Julio, captado en VIDEO matando a su amigo Carlos Andrés Pantoja?

Johnny Feria Julio del video en el que mata a su amigo Carlos Andrés Pantoja

Esto se sabe de él

El video de Johnny Feria Julio atacando a su amigo Carlos Andrés Pantoja hasta cortarle la cabeza está causando gran impacto en las redes sociales, por lo perturbador que hay detrás del caso.

Johnny Feria Julio está detenido por las autoridades de Colombia, luego del terrible delito que cometió, pero la gente se está preguntando quién es este homicida que decapitó a su amigo, tras una noche de fiesta.

Lo que sucedió es que Johnny Feria Julio y su amigo Carlos Andrés Pantoja salieron a un billar de su barrio a pasar un rato de diversión que se convirtió en una tragedia para Colombia.

Los dos amigos se encontraban bebiendo y jugando billar, cuando de repente se empezaron a encender los ánimos y los dos se enfrascaron en una fuerte discusión.

Johnny Feria Julio ı Foto: Redes sociales

El nivel de la agresión subió que Johnny Feria Julio que atacó a su amigo Carlos Andrés Pantoja con una punta de una botella y se la enterró en el cuello.

Carlos Andrés Pantoja se empezó a desangrarse y a manchar todo de sangre, la gente que se encontraba en el billar intentó ayudarlo y lo sacaron del lugar para pedir que llegaran los servicios de emergencia.

Johnny Feria Julio se fue del lugar, tras haber atacado a su amigo, pero regresó al lugar y traía un machete en la mano, así que Johnny empezó a cortarle la cabeza a su amigo Carlos Andrés Pantoja.

En el lugar se mantuvo un rato en lo que logró desprender la cabeza del cuerpo. Levantó la cabeza y se fue caminando con ella por todo el pueblo presumiéndola como si fuera un trofeo.

¿Quién es Johnny Feria Julio, hombre qué atacó con un machete a su amigo?

Johnny Feria Julio es un joven barbero de 25 años de edad, que vivía en la comunidad de la zona rural Coveñas en Colombia.

Por el momento, no se ha dado a conocer si Johnny Feria Julio tenía algún padecimiento mental o alguna enfermedad.

Johnny Feria Julio actualmente se encuentra detenido en prisión preventiva por el delito de homicidio agravado.

Johnny Feria Julio en el billar donde mató a su amigo Carlos Andrés Pantoja ı Foto: Redes sociales

Johnny Feria Julio negó ser culpable de haber asesinado a su amigo Carlos Andrés Pantoja, pese a que hay videos en los que el hombre fue captado decapitando a su amigo.

Hasta el momento las investigaciones continúan, pero el hombre podría pasar en la cárcel 40 y 60 años por el crimen que cometió.

Este hecho ha conmocionado a Colombia y a los usuarios del mundo entero, ya que en redes se filtraron las imágenes y videos del momento en que Johnny le corta la cabeza a Carlos Andrés y también las fotos de cómo quedó el cuerpo de Carlos Andrés después del ataque.