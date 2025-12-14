Hanukkah es una celebración que es conocida como el festival de las luces, y está basada en un acontecimiento ocurrido en el año 200, por lo que las personas que lo celebran conmemoran la rededicación del Templo de Jerusalén.

Durante Hanukkah los judíos celebran el gran milagro ocurrido, que es la resistencia judía y la libertad judía, este también es conocido como el milagro de la luz, pues simboliza la victoria que tuvo el pueblo judío ante la oscuridad.

De acuerdo con los relatos, existió una lucha de resistencia por parte de las fuerzas judías, las cuales querían expulsar a los sirios de Judea, pues durante el cambio de poder del gobierno greco-sirio se querían interponer creencias ajenas a la religión judía.

Asimismo, estos relatos señalan que durante la reconstrucción del Templo de Jerusalén, los judíos utilizaron en la menorá aceite de oliva preparado que duró encendido ocho noches, por lo que esto se convirtió en una festividad anual.

Hanukkah ı Foto: Especial

¿Cuándo empieza la primer anoche de Hanukkah 2025?

Debido a que el milagro señala los ocho días en los que la menorá o candelabro duró encendido, actualmente esta se enciende de manera progresiva para señalar uno de cada estos días.

De acuerdo con la religión, Hanukkah se celebra el 25 de Kislev del calendario judío, por lo que en el calendario gregoriano ocurre entre noviembre y diciembre, y este año será en diciembre.

Durante 2025 la primer vela de Hanukkah debe encenderse durante la noche del domingo 14 de diciembre, por lo que en las noches siguientes se deben encender las demás velas, terminando el 22 de diciembre.

Hanukkah ı Foto: Especial

¿Cómo se celebra Hanukkah?

La palabra Hanukkah significa inauguracióon o dedicación, pues se hace referencia a la reconstrucción del altar que quedó en ruinas luego de la rebelión ocurrida en el Sagrado Templo.

Para celebrar Hanukkah se debe tener en cuenta el principal símbolo de esta tradición, que es la meorá, un candelabro que tiene ocho velas y una adicional al centro, que es llamada shammes.

Durante Hanukkah también se pueden deustar platillos tradicionales, como alimentros fritos en aceite que hace alusión al milagro del aceite, tales como tortas de papa fritas y sufganiyot, que son una especie de bolitas de donas rellenas de mermelada.

A diferencia de navidad, durante hanukkah los judios no acostumbran dar regalos, pues esta tradición es para que la comunidad recuerte el milagro, sin embargo, durante este día algunas personas donan dinero a obras de caridad con la finalidad de que todos puedan encender velas.